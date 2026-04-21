سرهنگ حجت‌الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی برزاوند هنگام گشت‌زنی به یک خودروی سواری مشکوک شدند و موضوع را به‌طور ویژه دنبال کردند. به گفته او، مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، خودرو را متوقف کرده و در بازرسی از آن یک دستگاه گنج‌یاب قاچاق به‌همراه متعلقات کامل آن را کشف کردند.

فرمانده انتظامی اردستان با اشاره به اینکه ارزش این دستگاه بنا بر نظر کارشناسان بیش از یک میلیارد تومان تعیین شده، افزود: در این عملیات یک نفر دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده، همراه با اموال مکشوفه برای طی مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شد.

سرهنگ بهامین تأکید کرد: پلیس برخورد قاطع با قاچاقچیان و افراد سودجو را با جدیت دنبال می‌کند و شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک می‌توانند از طریق سامانه ۱۱۰ موضوع را به پلیس گزارش دهند.