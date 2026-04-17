خبرگزاری مهر _ گروه جامعه ؛ محدثه کرمی: در روزهایی که سایه جنگ بر ایران عزیزمان گسترده شد ، زندگی روزمره و فعالیتهای شهری با چالشهای جدی روبهرو شدند ؛ با این حال ، نیروهای مدیریت شهری و حمل و نقل عمومی تلاش کردند تا روند زندگی شهری همچنان جریان داشته باشد .
از همان ساعات اولیه تجاوز آمریکایی_صهیونی به کشور عزیزمان ، شهرداری تهران با فعال کردن ستاد بحران، دستور ویژهای برای تداوم بیوقفه خدمات حملونقل عمومی صادر کرد که بر این اساس، تمام خطوط پنجگانه متروی تهران به صورت تماموقت فعال شدند و اتوبوسهای تندرو (BRT) نیز به طور ۲۴ ساعته شهروندان را جابهجا میکردند .
در این میان ، مدیریت شهری تهران برای حمایت از شهروندان و مدیریت مصرف سوخت ، اقدام به رایگان کردن خدمات حملونقل عمومی در پایتخت کرد که این اقدام مورد استقبال شهروندان قرار گرفت و باعث شد تردد در پایتخت با اختلال جدی مواجه نشود ؛ علاوه بر پایتخت، شورای عالی استانها نیز از شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانهای دارای ظرفیت حملونقل عمومی درخواست کرد تا به این تصمیم بپیوندند و خدمات رایگان را در شهرهای خود اجرایی کنند .
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که با وجود اصابت موشکها و پهپادهای دشمن به برخی نقاط شهر و وارد آمدن خسارت به بخشهایی از زیرساختهای شهری، پرسنل خدوم مترو و اتوبوسرانی اجازه ندادند کوچکترین وقفهای در خدمترسانی به مردم ایجاد شود.
روایت پایداری خطوط اتوبوسرانی پایتخت در روزهای جنگ
سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه بخشهایی از شهر مورد هجوم دشمن قرار گرفتند و موشکها یا پهپادها خساراتی وارد کردهاند، گفت : رانندگان شریف شرکت واحد و مجموعه پرتلاش اتوبوسرانی تهران اجازه ندادند وقفهای در خدمترسانی ایجاد شود و خدمات در هر دو بخش اتوبوسهای تندرو (BRT) و خطوط عادی بدون توقف ادامه داشته است .
مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران نیز با اشاره به رصد لحظهای، میدانی و هوشمند خطوط اتوبوسرانی پایتخت، تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور و لزوم حفظ امنیت و پایداری در ارائه خدمات شهری، ناوگان اتوبوسرانی به صورت شبانه روزی تحت پایش قرار گرفته و هرگونه انحراف از برنامه از طریق سامانههای هوشمند شناسایی و اصلاح میشود.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به تصمیم شورای اسلامی شهر و شهردار تهران، اضافه کرد: تا پایان فروردین ۱۴۰۵، خدماترسانی ناوگان اتوبوسرانی در خطوط به صورت رایگان انجام خواهد شد.
علیزاده ادامه داد: این تصمیم در راستای تسهیل تردد شهروندان و کاهش فشار بر سیستم حملونقل عمومی در این ایام حساس اتخاذ شده است و امید است که با همکاری مردم، بتوانیم سفرهای ایمن و آرامی را برای شهروندان در این ایام فراهم کنیم.
حمل و نقل عمومی ؛ ستون حیاتی زندگی شهری
حمل و نقل عمومی همواره یکی از ستونهای حیاتی زندگی شهری و اجتماعی است، اما اهمیت آن در شرایط بحرانی، مانند دوران جنگ، دوچندان میشود. در این شرایط، اتوبوسرانی نه تنها وسیلهای برای جابجایی شهروندان است، بلکه نقش مهمی در حفظ انسجام اجتماعی، تأمین نیازهای ضروری و تقویت روحیه مردم ایفا میکند.
استمرار خدمات حمل و نقل در چنین زمانهایی، با وجود محدودیت منابع، خطرات امنیتی و فشارهای روانی، نشانهای از تلاش بیوقفه کارکنان مدیریت شهری برای حفظ زندگی روزمره و ارائه خدمات به شهروندان است.
مطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ۳۵ دستگاه دیزلی دوکابین به ناوگان حمل و نقلی تهران افزوده شد که با ورود این اتوبوسها به کشور، مجموعه قرارداد واردات ۵۰۰ اتوبوس برقی چینی تا پایان ۱۴۰۴ تکمیل شد.
وی درخصوص آخرین وضعیت واگذاری تاکسیهای برقی نیز توضیح داد: واگذاری تاکسیهای برقی مدل آیون ادامه دارد و مشکلات بر سر پلاکگذاری آنها هم رفع شده است.
سخنگوی شهرداری تهران درباره استفاده شهروندان از ۵ ایستگاه معرفی شده به عنوان پناهگاه در ایام جنگ نیز اظهار داشت: میزان مراجعه شهروندان چشمگیر نبود اما همچنان این ایستگاهها پذیرای شهروندان متقاضی خواهند بود.
متروی تهران؛ شریان طلایی پایتخت در روزهای سخت
در حالی که بسیاری از شهرهای جهان در شرایط بحرانی با اختلال در حملونقل زیرزمینی مواجه میشوند، متروی تهران نه تنها تعطیل نشد، بلکه با افزایش ساعات کاری و رایگان شدن خدمات، به کمک شهروندان شتافت به طوریکه خطوط پنجگانه متروی تهران در روزهای جنگ برخلاف بسیاری از پیشبینیها، نه تنها تعطیل نشد، بلکه به صورت تماموقت و تا پاسی از شب فعال ماند ؛ این تصمیم که با مصوبه شورای شهر تهران رسمیت یافت، نقش مهمی در کاهش ترافیک و مدیریت سوخت در پایتخت ایفا کرد .
از مهمترین نتایج رایگان شدن مترو ، تسهیل جابجایی سریع و امن مردم است. در شرایطی که احتمال حملات هوایی وجود داشت، مترو به عنوان مسیر زیرزمینی امن برای حمل و نقل شهری، نقش حیاتی ایفا کرد ؛ ضمن این که حذف هزینه بلیت موجب شد همه افراد بتوانند در سریع ترین زمان ممکن از مترو استفاده کنند.
مزیت مهم دیگر، کاهش ازدحام و جلوگیری از ایجاد ترافیک خطرناک در سطح شهر بود ؛ با رایگان شدن مترو، بخش بزرگی از جمعیت به زیرزمین هدایت شده و مسیرهای سطحی برای خودروهای امدادی، آتش نشانی و عملیات نجات بازتر می ماند.
رایگان سازی مترو همچنین باعث صرفه جویی زمانی در وقت و زمان میشد. حذف فرآیند خرید بلیت، نبود صف، و امکان سوار شدن فوری مسافران، روند جابجایی را چند برابر سریع تر می کرد ؛ موضوعی که در شرایط جنگی می تواند بین مرگ و زندگی تفاوت ایجاد کند.
این موارد نشان می دهد رایگان شدن مترو نه تنها یک تصمیم اقتصادی است، بلکه بخشی از یک راهبرد جامع پدافند غیرعامل برای حفظ امنیت، آرامش و جان شهروندان نیز بود و میتوانست بخش مهمی از ظرفیت عملیاتی شبکه حمل و نقل کشور را در شرایط اضطراری حفظ کرده و سرعت واکنش شهری را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در خدماترسانی مترو، هماهنگی کامل با سایر ارگانهای امدادی بوده است. ایستگاههای منتخب مترو به عنوان پناهگاههای موقت در زمان حمله هوایی تعیین شده بودند و شهروندان میتوانستند در زمان هشدار به این ایستگاهها پناه ببرند.
شایان ذکر است که خدمات رایگان مترو و اتوبوس تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ تمدید شده و شهروندان برای استفاده از این ناوگان نیازی به همراه داشتن کارت بلیت ندارند .
حذف طرح ترافیک و رایگان شدن حملونقل عمومی
مدیریت شهری تهران در بستهای جامع از اقدامات حمایتی، علاوه بر رایگان کردن خدمات مترو و اتوبوس، اجرای طرح ترافیک را نیز لغو کرد تا رفت و آمد برای شهروندان راحتتر باشد.
حمل و نقل عمومی در ایام جنگ نقش حیاتی و بیبدیلی در زندگی شهری ایفا کرد و استمرار خدمات آن، حتی در شرایط بحرانی، نشاندهنده اهمیت بالای آن برای جامعه است. اتوبوسرانی نه تنها وسیلهای برای جابجایی شهروندان است، بلکه به تأمین نیازهای ضروری، حفظ انسجام اجتماعی و تقویت روحیه مردم کمک میکند.
تجربهها و شواهد تاریخی نشان میدهد که پایداری سیستم حمل و نقل در دوران جنگ مستلزم هماهنگی دقیق، مدیریت هوشمند منابع و ایثار کارکنان است. این استمرار نه تنها موجب کاهش فشارهای ناشی از بحرانها میشود، بلکه نمادی از مقاومت و همبستگی جامعه در مواجهه با سختیها است. بنابراین، حمایت از حمل و نقل عمومی و تضمین تداوم خدمات آن در شرایط بحرانی، نه تنها یک ضرورت عملی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و فرهنگی است که نقش مهمی در حفظ زندگی روزمره و امید مردم ایفا میکند.
