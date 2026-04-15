۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

از پایانه خاوران تا پایانه جنوب با اتوبوس‌های نو

شرکت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: اتوبوس‌های مسیر خط ۸ تندرو در مسیر پایانه خاوران تا پایانه جنوب و بالعکس نوسازی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: جایگزینی ناوگان فرسوده با اتوبوس‌های مدرن داخلی، کیفیت سفر را ارتقا و خودکفایی را تقویت می‌کند. این اتوبوس‌ها از صبح چهارشنبه وارد خدمت شده و ظرفیت حداکثری مسافران را دارند.

طبق اعلام این شرکت، اتوبوس‌های جدید ظرفیت جابجایی بیشتری دارند، سرفاصله حرکت را کاهش داده، با تهویه پیشرفته و صندلی ارگونومیک آسایش را افزایش می‌دهند و آلودگی صوتی و هوایی را کم می‌کنند.

گفتنی است، خط ۸ تندرو، شریان حیاتی جنوب تهران که پایانه خاوران را به پایانه مسافربری جنوب متصل می‌کند، از ۲۶ فروردین با جایگزینی اتوبوس‌های فرسوده با ناوگان جدید تولید داخل، وارد مرحله نوین خدمت‌رسانی شد.

همچنین هفته گذشته طی مراسمی با حضور رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار تهران و معاون حمل‌ونقل و ترافیک، از ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین و تعدادی اتوبوس دیزل و برقی تولید داخل رونمایی شده بود.

