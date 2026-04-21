اجرای طرح «پایش مستمر کیفیت و کمیت خوراک آبزی» در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد نریمانی در سخنانی، اظهار داشت: ارزیابی ظرفیت تولید، میزان موجودی نهاده‌ها در انبار، بررسی قیمت مواد اولیه و همچنین فرایند قیمت‌گذاری محصولات نافی از محورهای اصلی در دستور کار بوده که طی آن مذاکرات جامعی با مدیران و کارشناسان کارخانه‌های صورت پذیرفت.

وی افزود: در آستانه سال جدید و به‌منظور راه‌اندازی طرح «پایش مستمر کیفیت و کمیت خوراک آبزی»، نمونه‌برداری تصادفی از محصولات تولیدی کارخانه‌های مورد بازدید به عمل آمد.

مسئول صنایع و فراوری گروه توسعه آبزی‌پروری شیلات لرستان، تصریح کرد: نمونه‌های برداشت‌شده برای انجام آنالیزهای تخصصی به آزمایشگاه ارسال می‌شوند تا اطلاعات دقیقی از کیفیت و مشخصات فنی خوراک‌های تولیدی در دسترس قرار گیرد.

نریمانی، تأکید کرد: این اقدامات در چارچوب برنامه جامع توسعه صنعت شیلات و باهدف تضمین کیفیت نهاده‌های کلیدی در زنجیره تولید آبزی‌پروری صورت می‌پذیرد و نتایج حاصل از این پایش، مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی برای ارتقای سطح کیفی خوراک و در نهایت افزایش بهره‌وری در مزارع پرورشی خواهد بود.