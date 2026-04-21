به گزارش خبرنگار مهر، امین عاملیپور، رئیس ستاد هماهنگی کانونهای مساجد خراسان شمالی، قبل از ظهر سهشنبه در نشست خبری هفته کرامت که در سالن جلسات ستاد هماهنگی کانونهای مساجد استان برگزار شد، از اعلام ۴۴۰ عنوان برنامه به ستاد و ثبت ۳۰۰۰ برنامه در دستگاههای اجرایی خبر داد.
وی با اشاره به اجرای برنامه «زیر سایه خورشید» گفت: این برنامه با حضور خدام حرم حضرت علی بن موسیالرضا(ع) در تجمعات مردمی و بیمارستانها برگزار میشود و از ۴ تا ۹ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
عاملیپور همچنین به برگزاری ۹ برنامه ویژه قرآن و ۸۶ محفل قرآنی در سراسر استان اشاره کرد و افزود که دیدار با خانواده شهدا در دو محور، شامل تکریم روز دختر و حل مشکلات خانوادههای شهدا، از دیگر برنامههای هفته کرامت است.
رئیس ستاد هماهنگی کانونهای مساجد خراسان شمالی در ادامه گفت:در تجمعات مردمی، بیعت با رهبر انقلاب و اهدای هدایای متبرک از آستان قدس رضوی به مردم انجام میشود.
وی همچنین با اشاره به طرح مدیریت محلهمحور اعلام کرد:هماهنگی مساجد محلات به ستاد واگذار شده و به زودی جلساتی با فرمانداران استان برگزار خواهد شد تا مشکلات مردم و محلات به سرعت پیگیری و حل شود.
نظر شما