رسیدگی به ۷۵۷ پرونده در تعزیرات حکومتی کردستان

حسین رحیمیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در فروردینماه سال جاری ۱۶۵ اکیپ مشترک بازرسی در سطح استان فعال بودهاند که در مجموع هزار و ۱۶۲ مورد بازرسی انجام دادهاند و به طور میانگین هر اکیپ ۷ بازرسی را به ثبت رسانده است.
وی افزود: بیشترین واحدهای صنفی مورد بازرسی به ترتیب مربوط به نانوایان، خواربارفروشان، سوپرمارکتها، واحدهای عرضه مرغ و ماهی، میوه و سبزیفروشان و قصابان بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به مشارکت مردمی در نظارتها گفت: در این مدت ۲ گزارش از سوی بازرسان افتخاری دریافت شده است.
رحیمیان ادامه داد: همچنین گزارشهای دریافتی از مراجع مختلف شامل ۲۳۷ مورد از سازمان صمت، ۲۰ مورد از جهاد کشاورزی و ۱۰۵ مورد از اتاق اصناف بوده است.
وی بیان کرد: بیشترین گزارشها به ترتیب در سنندج با ۲۱۳ مورد، قروه ۳۷ مورد، بیجار ۳۵ مورد، بانه ۱۸ مورد، سروآباد ۱۶ مورد، کامیاران ۱۵ مورد، دیواندره ۱۴ مورد، سقز ۱۳ مورد، مریوان یک مورد و دهگلان یک مورد ثبت شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان تصریح کرد: در مجموع ۵۸۸ پرونده در حوزه کالا و خدمات، ۱۶۵ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۴ پرونده در حوزه بهداشت، دارو و درمان رسیدگی شده است.
رحیمیان افزود: در نتیجه رسیدگی به این پروندهها، متخلفان حوزه کالا و خدمات به پرداخت ۲۴ میلیارد ریال، حوزه بهداشت، دارو و درمان به ۱۰۰ میلیون ریال و در حوزه قاچاق کالا و ارز به ۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدهاند.
وی در پایان از پلمب ۱۲ واحد صنفی خبر داد و گفت: در این راستا ۷ واحد آهنفروشی، ۲ واحد خواربارفروشی و ۳ واحد خبازی به دلیل تخلفات صورتگرفته پلمب شدهاند.
نظر شما