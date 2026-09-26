رحیمیان: ۲۷۷۴ پرونده به تعزیرات حکومتی کردستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مجموعاً ۲ هزار و ۷۷۴ پرونده از سوی سه مرجع جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف به تعزیرات حکومتی استان کردستان ارسال شده است.

وی افزود: بیشترین تعداد پرونده‌های ارسالی مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوده که یک هزار و ۸۳۷ پرونده را شامل می‌شود.

سهم ۱۸۳۷ پرونده برای صمت

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان عنوان کرد: از مجموع پرونده‌های ارسالی صمت، شهرستان سنندج با ۹۳۲ پرونده بیشترین سهم را داشته و پس از آن سقز با ۲۹۰، بانه با ۱۷۰، قروه با ۱۲۰، بیجار با ۹۳، دیواندره با ۸۱، سروآباد با ۷۴، دهگلان با ۳۱، مریوان با ۳۲ و کامیاران با ۱۴ پرونده قرار دارند.

رحیمیان ادامه داد: ۷۶۴ پرونده نیز در این مدت از سوی اتاق اصناف شهرستان‌های استان به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی گفت: در این بخش نیز سنندج با ۱۸۲ پرونده بیشترین تعداد را داشته و بانه با ۱۴۰، کامیاران با ۱۰۶، قروه با ۹۶، بیجار و مریوان هر کدام با ۷۵، سقز با ۳۶، دیواندره با ۳۱ و دهگلان با ۲۳ پرونده در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

۱۷۳ پرونده از سوی جهاد کشاورزی

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین از دریافت ۱۷۳ پرونده از سوی جهاد کشاورزی استان در نیمه نخست سال خبر داد و بیان کرد: در این بخش سنندج با ۹۷ پرونده بیشترین تعداد را داشته و قروه با ۲۶، بانه با ۲۱، سقز با ۹، دیواندره با هشت، سروآباد با هفت و بیجار با پنج پرونده در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

رحیمیان خاطرنشان کرد: در مجموع، ۲ هزار و ۷۷۴ پرونده در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ از سوی سه مرجع جهاد کشاورزی، صمت و اتاق اصناف به تعزیرات حکومتی کردستان ارسال شده است.