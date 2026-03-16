  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

بزرگترین آتش سوزی آمریکا در جنگل های نبراسکا

رسانه های آمریکایی از شدت گرفتن بزرگ ترین آتش سوزی در آمریکا طی سال های اخیر خبر دادند که بیش از ۶۰۰ هزار هکتار از جنگل های این ایالت را در خود فرو برده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع رسانه ای آمریکا، آتش سوزی در ایالت نبراسکا در آمریکا که بالغ بر ۶۰۰ هزار هکتار از جنگل‌های آن را در بر گرفته است، به عنوان یکی از بزرگ ترین آتش سوزی های تاریخ این کشور یاد شده است.

مقامات محلی آمریکا دیروز اعلام کردند که در این آتش سوزی که همزمان با وقوع ۳ آتش سوزی دیگر در بخش های مختلف این ایالت دنبال می شود، دست کم یک نفر جان خود را از دست داده است.

بنا بر اعلام مقامات ایالتی، این آتش‌سوزی و ۳ آتش‌سوزی بزرگ دیگری که در مرکز و غرب نبراسکا دنبال شده، کاملاً مهار نشده اند.

کد خبر 6775964

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها