بزرگترین آتش سوزی آمریکا در جنگل های نبراسکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع رسانه ای آمریکا، آتش سوزی در ایالت نبراسکا در آمریکا که بالغ بر ۶۰۰ هزار هکتار از جنگل‌های آن را در بر گرفته است، به عنوان یکی از بزرگ ترین آتش سوزی های تاریخ این کشور یاد شده است.

مقامات محلی آمریکا دیروز اعلام کردند که در این آتش سوزی که همزمان با وقوع ۳ آتش سوزی دیگر در بخش های مختلف این ایالت دنبال می شود، دست کم یک نفر جان خود را از دست داده است.

بنا بر اعلام مقامات ایالتی، این آتش‌سوزی و ۳ آتش‌سوزی بزرگ دیگری که در مرکز و غرب نبراسکا دنبال شده، کاملاً مهار نشده اند.