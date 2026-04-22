تورج امرایی معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات فوری پس از حمله به زیرساختهای نفت و گاز در جنگ تحمیلی سوم گفت: از روزهای ابتدایی با دستور دکتر افشین معاون علمی رئیس جمهور، تعامل با دستگاهها و بخشهایی که دچار آسیب شده بودند، آغاز شد. این تعامل بهطور ویژه با صنعت پتروشیمی، شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت از جمله پالایشگاهها، شرکت ملی گاز، وزارت نیرو و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتهای فولادی برقرار شده است.
بازسازی زیرساختهای نفت و گاز به کمک دانش بنیانها
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی هدف از این تعاملات را شناسایی و بهکارگیری شرکتهای دانشبنیان توانمند در فرآیند بازسازی عنوان کرد و گفت: این مشارکت به دو شکل انجام میشود؛ در حالت نخست، شرکتهای دانشبنیان دارای توان ساخت داخل تجهیزات آسیبدیده هستند و مستقیماً در فرآیند بازسازی وارد میشوند.
دانش بنیانها در قالب پیوست فناوری در کنار پالایشگاهها
امرایی اضافه کرد: در حالت دوم، در مواردی که تجهیزات بسیار پیشرفته بوده و امکان ساخت داخلی آنها وجود ندارد، این شرکتها در قالب «پیوست فناوری» در کنار صنایع قرار میگیرند. مطابق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، برای دستگاه های مشمول ماده ۲ این قانون، پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود و دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرحها (پروژه ها) و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر «سند چشم انداز»، «نقشه جامع علمی کشور»، و سیاست های «علم و فناوری» تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح(پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه کنند.
وی در ادامه بیان کرد: از این نظر برای طرح های کلان و مهم ملی پیوست فناوری با هدف توسعه توانمندیهای فنی و مهندسی شرکت های ایرانی و افزایش عمق ساخت داخل، و انتقال فناوری از خارج توسط دستگاه های اجرایی تدوین می شود. از این رو پیوست فناوری هم مسیر مهمی برای تحقق مشارکت شرکت های دانش بنیان ایرانی در فرایند بازسازی زیرساختهای ملی است.
بازسازی همراه با ارتقای فناوری و استفاده از تکنولوژیهای بهروز
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی با تأکید بر رویکرد کلان در بازسازی گفت: سیاست ما این نیست که زیرساختها دقیقاً مشابه گذشته بازسازی شوند، چراکه برخی از فناوریهای قبلی مربوط به یک یا دو دهه گذشته هستند. بر همین اساس، رویکرد اصلی، بازسازی همراه با ارتقای فناوری و استفاده از تکنولوژیهای بهروز است.
بستههای حمایتی برای دانشبنیانها و واحدهای فناور
امرایی در ادامه به بستههای حمایتی از شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: سه بسته حمایتی برای شرکتهای دانشبنیان طراحی و اعلام شده که عمدتاً ناظر بر آسیبهای غیر فیزیکی مانند اختلال در فرآیند تولید، عرضه یا تأمین زیرساختهایی مانند برق است. همچنین در همین راستا سه بسته حمایتی مشابه نیز برای واحدهای فناور غیر دانشبنیان و صندوقهای پژوهش و فناوری، با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی، در نظر گرفته شده که بهزودی اعلام خواهد شد.
چندین کمیته تخصصی مسئول ارزیابی واحدهای فناور آسیب دیده شدند
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی درباره آمار مراکز آسیبدیده گفت: در حال حاضر آمار تجمیعی نهایی در دست نیست، چرا که چندین کمیته تخصصی مسئول ارزیابی هستند. یک کمیته در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارزیابی زیرساختهای صنعتی، کمیتهای در وزارت راه و شهرسازی (در تهران با همکاری شهرداری) و کمیتهای نیز در وزارت جهاد کشاورزی فعال هستند.
جمع بندی نهایی از میزان تخریب مراکز دانش بنیان انجام نشده است
مرایی افزود: شرکتهای دانشبنیان علاوه بر ارتباط با این کمیتهها، درخواستهای خود را به معاونت علمی نیز ارائه میدهند و این درخواستها بهصورت مکتوب به مراجع مربوطه ارسال میشود. هرچند در برخی موارد بازدیدهای میدانی انجام شده و اطلاعات اولیه موجود است، اما هنوز جمعبندی نهایی صورت نگرفته است.
حمایتهای جدید در راه است
وی همچنین از طراحی حمایتهای ویژه جدید خبر داد و گفت: این حمایتها در روزهای آینده اعلام خواهد شد، اما بهدلیل نهایی نشدن، در حال حاضر امکان ارائه جزئیات وجود ندارد.
نظر شما