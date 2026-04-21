معاون فرماندار دشتستان: کمیسیون دانشجویی شهرستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته مظفری صبح سه شنبه در جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان به اهمیت مسائل صنفی و مطالبات دانشجویان اشاره کرد و گفت: فضای دانشگاه باید به گونه‌ای باشد که دانشجو بتواند با آرامش و رضایتمندی به مباحث علمی و پژوهشی خود بپردازد.

مظفری با محکومیت شدید حملات بزدلانه استکبار جهانی به حریم مقدس دانشگاه‌ها و مراکز علمی، تصریح کرد: هدف قرار دادن اساتید، دانشجویان و فضاهای آموزشی، اوج استیصال دشمن در برابر پیشرفت‌های علمی ایران مقتدر است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دشتستان ادامه داد: در دشتستان حتی در شرایط جنگی نیز کمیسیون دانشجویی شهرستان فعال و پیگیر مسائل دانشجویان بود.

وی به موضوع انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و گفت: هرچند برگزاری انتخابات برای مدتی به تأخیر افتاده است، اما دانشگاه و دانشجو باید همواره تحلیل‌گر مسائل جامعه باشند و در راستای حضور حداکثری مردم پای صندوق رای نقش‌آفرینی کنند.