سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع بارش های گسترده طی ۴۸ ساعت اخیر در استان سمنان بیان کرد: روز دوشنبه بیشتر بارش ها در مناطق غربی و از بامداد سه شنبه عمدتاً در مناطق شرق استان سمنان و ارتفاعات شمالی رخ داده است.

وی افزود: در ۲۴ ساعت اخیر مهماندوست با ۱۲.۶ میلیمتر و نگارمن با ۱۴ میلیمتر در کنار مجن با ۱۳.۵ میلیمتر بیشترین میزان بارش ها در سراسر استان سمنان را به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین اعلام کرد: در ۲۴ ساعت اخیر در سمنان ۱.۶ میلیمتر، شاهرود ۶.۵ میلیمتر، دامغان ۴.۹ میلیمتر، گرمسار ۲.۴ میلیمتر، بیارجمند یک میلیمتر، میامی ۳.۱ میلیمتر، شهمیرزاد ۶.۴ میلیمتر و ایوانکی ۶.۹ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

مصطفوی با بیان اینکه در مهدیشهر ۴.۲ میلیمتر و در سرخه ۲.۸ میلیمتر بارندگی در طول ۲۴ ساعت اخیر ثبت شده است، تاکید کرد: در افتر ۴.۴ میلیمتر، بسطام ۶.۱ میلیمتر، کلاته خیج شش میلیمتر، کوهان چهار میلیمتر، قلعه نوخرقان هفت میلیمتر، فولاد محله ۴.۷ میلیمترامیریه چهار میلیمتر، باغستان ۱.۲ میلیمتر بارش ثبت شده است.

وی افزود: در نردین سه میلیمتر، دیباج ۴.۶ میلیمتر، فرومد یک میلیمتر، حسین آباد ۳.۴ میلیمتر، ابر ۴.۵ میلیمتر، چهارطاق ۸.۲ میلیمتر، تاش ۱۱.۵ میلیمتر، ابرسج ۱۰.۵ میلیمتر، ده خیر ۷.۷ میلیمترطزره شش میلیمتر، جودانه ۶.۵ میلیمتر، کلاته رودبار ۶.۵ میلیمتر، آستانه پنج میلیمتر ده ملا ۴.۵ میلیمتر بارش ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در ملاده طی ۲۴ ساعت اخیر ۳.۸ میلیمتر بارش ثبت شده است، گفت: در روزیه سه میلیمتر، آهوان ۳.۷ میلیمتر، ده صوفیان ده میلیمتر، دستجرد ۱.۲ میلیمتر، ایج ۶.۵ میلیمتر، دشت بو ۷.۵ میلیمتر، پیغمبران ۷.۵ میلیمتر و کرنگ ۲.۲ میلیمتر بارش ثبت شده است.