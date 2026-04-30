حمیدرضا خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت بارشهای پراکنده اما قابل توجه در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
مدیرکل هواشناسی استان تهران با اعلام این مطلب گفت: بیشترین میزان بارندگی ۲۴ ساعته منتهی به ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه (۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) در ایستگاه میگون با ۱۵.۸ میلیمتر ثبت شده است.
وی افزود: پس از آن، ایستگاه های پسقلعه با ۱۵.۵ و باغ گل با ۱۴.۹ میلیمتر بیشترین بارشها را داشتهاند.
خورشیدی با اشاره به توزیع ناهمگن بارش در سطح استان تصریح کرد: در مناطق شمالی و کوهپایهای استان، بارشها قابل ملاحظهتر بوده، بهطوری که در جورد ۹.۸، بهان ۹.۵، سولقان و فیروزکوه ۹.۱ و هویر ۸.۹ میلیمتر باران گزارش شده است.
مدیرکل هواشناسی استان تهران در ادامه به آمار سایر ایستگاهها اشاره کرد و گفت: در اوشان ۸.۳، لواسان بزرگ ۸.۱، آبعلی ۸ و پردیس ۶.۸ میلیمتر بارندگی ثبت شده است. همچنین زردبند ۶.۲، فرودگاه مهرآباد ۶ و دماوند ۵.۱ میلیمتر بارش داشتهاند.
خورشیدی خاطرنشان کرد: در غرب و مرکز تهران نیز بارشهایی گزارش شده، از جمله تهرانسر ۴.۹، قدس و جابان ۴.۳ و ایستگاه ژئوفیزیک تهران ۴.۲ میلیمتر.
وی افزود: شهریار ۴.۱، سربندان ۴، شمیران ۳.۹ و چیتگر ۳.۲ میلیمتر باران دریافت کردهاند.
به گفته خورشیدی، کمترین میزان بارش در ۲۴ ساعت گذشته مربوط به ایستگاههای دهگردان با ۰.۲ و هرانده با ۰.۳ میلیمتر بوده است، دیگر ایستگاهها نظیر ورامین ۰.۸، ارجمند ۱.۲ و فرودگاه امام خمینی (ره) ۲.۶ میلیمتر بارش ثبت کردهاند.
مدیرکل هواشناسی استان تهران در پایان تأکید کرد که این آمار نشاندهنده فعالیت سامانه بارشی در بخشهایی از استان بوده و وضعیت جوی طی ساعات آینده بهطور مستمر پایش میشود.
