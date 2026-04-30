۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

میگون با ۱۵ میلیمتر باران پربارش‌ترین نقطه تهران در روز چهارشنبه شد

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران از ثبت بارشهای پراکنده اما قابل توجه در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

حمیدرضا خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت بارش‌های پراکنده اما قابل توجه در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اعلام این مطلب گفت: بیشترین میزان بارندگی ۲۴ ساعته منتهی به ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه (۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) در ایستگاه میگون با ۱۵.۸ میلیمتر ثبت شده است.

وی افزود: پس از آن، ایستگاه های پسقلعه با ۱۵.۵ و باغ گل با ۱۴.۹ میلیمتر بیشترین بارش‌ها را داشته‌اند.

خورشیدی با اشاره به توزیع ناهمگن بارش در سطح استان تصریح کرد: در مناطق شمالی و کوهپای‌های استان، بارش‌ها قابل ملاحظه‌تر بوده، به‌طوری که در جورد ۹.۸، بهان ۹.۵، سولقان و فیروزکوه ۹.۱ و هویر ۸.۹ میلیمتر باران گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران در ادامه به آمار سایر ایستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در اوشان ۸.۳، لواسان بزرگ ۸.۱، آبعلی ۸ و پردیس ۶.۸ میلیمتر بارندگی ثبت شده است. همچنین زردبند ۶.۲، فرودگاه مهرآباد ۶ و دماوند ۵.۱ میلیمتر بارش داشتهاند.

خورشیدی خاطرنشان کرد: در غرب و مرکز تهران نیز بارش‌هایی گزارش شده، از جمله تهرانسر ۴.۹، قدس و جابان ۴.۳ و ایستگاه ژئوفیزیک تهران ۴.۲ میلیمتر.

وی افزود: شهریار ۴.۱، سربندان ۴، شمیران ۳.۹ و چیتگر ۳.۲ میلیمتر باران دریافت کرده‌اند.

به گفته خورشیدی، کمترین میزان بارش در ۲۴ ساعت گذشته مربوط به ایستگاه‌های دهگردان با ۰.۲ و هرانده با ۰.۳ میلیمتر بوده است، دیگر ایستگاه‌ها نظیر ورامین ۰.۸، ارجمند ۱.۲ و فرودگاه امام خمینی (ره) ۲.۶ میلیمتر بارش ثبت کرده‌اند.

مدیرکل هواشناسی استان تهران در پایان تأکید کرد که این آمار نشان‌دهنده فعالیت سامانه‌ بارشی در بخش‌هایی از استان بوده و وضعیت جوی طی ساعات آینده به‌طور مستمر پایش می‌شود.

