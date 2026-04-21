به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صاحب مدیرکل سلامت شهرداری تهران با تشریح اقدامات این مجموعه در حوزه آموزش و خدمات سلامت در شرایط بحرانی، از اجرای برنامه‌های گسترده آموزشی، درمانی و حمایتی در سطح شهر و محلات خبر داد.

تولید و توزیع گسترده محتوای آموزشی در بسترهای مختلف

وی با تأکید بر تفاوت اساسی سبک زندگی در شرایط عادی و بحرانی اظهار کرد: مدیریت زندگی در بحران نیازمند آموزش‌های ویژه است و بر همین اساس تلاش کردیم با استفاده از ظرفیت‌های مختلف، مهارت‌های مورد نیاز شهروندان را در این شرایط به آن‌ها منتقل کنیم. در همین راستا، حدود ۲۲ موضوع آموزشی در حوزه‌های مختلف تدوین و از طریق ابزارهای متنوع در اختیار مردم قرار گرفت.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران افزود: در بخش اقدامات سنتی، نزدیک به یک میلیون نسخه بروشور آموزشی در قالب‌های خلاصه و کاربردی تهیه، چاپ و میان شهروندان توزیع شد. همزمان در حوزه مدرن نیز این محتواها در قالب پادکست، ویدئو و سایر ابزارهای دیجیتال در فضای مجازی منتشر شد تا دسترسی عمومی به این آموزش‌ها تسهیل شود.

صاحب با اشاره به ضرورت حضور فعال در کنار مردم در شرایط بحرانی گفت: علاوه بر آموزش، یکی از اقدامات مهم ما توانمندسازی محلات بود. در این راستا، گروه‌های جهادی مردم‌پایه که پیش‌تر شناسایی شده بودند، مجدداً سازماندهی و در مساجد شاخص و سراهای محلات مستقر شدند تا در مواقع بحران، خدمات اولیه سلامت را ارائه دهند.

ارائه همزمان خدمات جسمی و سلامت روان در محلات

وی ادامه داد: این گروه‌ها متشکل از پزشک، پرستار، ماما و سایر نیروهای حوزه سلامت هستند و هدف از تشکیل آن‌ها، ایجاد ظرفیت ارائه حداقل خدمات درمانی در محلات، به‌ویژه در شرایطی است که دسترسی به مراکز درمانی با اختلال مواجه شود. همچنین در کنار خدمات جسمی، خدمات حوزه سلامت روان نیز با حضور مشاوران در سطح محلات ارائه می‌شود.

غربالگری کامل ساکنان مراکز اقامتی و ارائه خدمات لازم به آن‌ها

مدیرکل سلامت شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات ارائه‌شده به ساکنان مراکز اقامتی شهر تهران اشاره کرد و گفت: مهمانان مستقر در مراکز اقامتی نیازمند خدمات ویژه‌ای هستند؛ از این رو تمامی این افراد مورد غربالگری سلامت قرار گرفتند و خدمات لازم به آن‌ها ارائه شد.

وی افزود: در این مراکز، تیم‌های درمانی به‌صورت جهادی خدمات سطح یک، دو و سه را ارائه می‌دهند و تاکنون حدود هزار ویزیت انجام شده که نزدیک به ۳۰۰ مورد آن تخصصی بوده است. همچنین برای برخی بیماران خاص و نیازمند خدمات بستری یا جراحی، اقدامات لازم با استفاده از ظرفیت‌های جهادی انجام شده است.

صاحب با اشاره به اجرای طرح‌های سلامت روان در این مراکز گفت: با استفاده از ابزارهای غربالگری، خانواده‌ها به سه گروه قرمز، زرد و سبز تقسیم‌بندی شدند و افراد نیازمند مداخله شناسایی شدند. در حال حاضر، خدمات مشاوره‌ای و مداخلات روانی برای این گروه‌ها در حال اجراست.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و نشاط‌آور برای خانواده‌ها و به ویژه کودکان

وی همچنین از اجرای برنامه‌های فرهنگی و نشاط‌آور برای خانواده‌ها و به‌ویژه کودکان خبر داد و افزود: برنامه‌های آموزشی، بازی و سرگرمی در مراکز اقامتی در حال برگزاری است تا بخشی از فشارهای روانی کاهش یابد.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران در پایان با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو خاطرنشان کرد: به مناسبت دهه کرامت و روز دختر، برنامه‌های ویژه‌ای در مراکز اقامتی تدارک دیده شده و برای دختران مهمان زیر ۲۷ سال نیز هدایایی در نظر گرفته شده است. هدف ما این است که در کنار ارائه خدمات سلامت، فضایی امیدبخش و آرام برای این عزیزان فراهم شود.

گسترش خدمات با محوریت مددکاری، گردشگری و ورزش

وی با اشاره به توسعه دامنه خدمات این مجموعه در شرایط بحرانی، از اضافه شدن حوزه‌های جدیدی همچون مددکاری، گردشگری و ورزش به سبد خدمات سلامت شهری خبر داد.

وی اظهار کرد: در کنار برنامه‌های نشاط‌آور، به‌زودی حوزه مددکاری نیز به خدمات ما افزوده می‌شود و در ادامه، برنامه‌هایی در حوزه گردشگری و ورزش نیز در دستور کار قرار دارد. تلاش ما این است که در قالب یک پروتکل مشخص، امکان استفاده رایگان از مراکز ورزشی شهرداری را برای افرادی که درگیر آسیب‌های ناشی از بحران و جنگ هستند فراهم کنیم. در همین راستا، طراحی سازوکار عادلانه برای بهره‌مندی خانواده‌ها از این امکانات در حال انجام است.

تقویت حمایت‌های محله‌محور از سالمندان تنها

مدیرکل سلامت شهرداری تهران همچنین به برنامه‌های ویژه برای سالمندان اشاره کرد و گفت: در مناطق مختلف شهری، کانون‌های سالمندان فعال هستند و در قالب برنامه‌ای با عنوان «به وقت قدردانی»، سالمندان به‌ویژه افراد تنها و منزوی شناسایی می‌شوند. در شرایط بحرانی، این برنامه‌ها تقویت شده و تلاش کرده‌ایم با برگزاری دیدارها، رویدادهای محله‌محور و برنامه‌های تفریحی، این عزیزان را از انزوا خارج کرده و مورد توجه و حمایت قرار دهیم.

وی ادامه داد: در این طرح‌ها علاوه بر سرکشی و ارتباط‌گیری، تأمین نیازهای ضروری سالمندان نیز در دستور کار قرار دارد. این اقدامات پیش از این نیز به‌صورت مستمر در محلات انجام می‌شد اما در دوران بحران با شدت بیشتری دنبال شده است. این خدمات تنها محدود به سالمندان نیست و افراد دارای معلولیت را نیز شامل می‌شود.

صاحب با تأکید بر تداوم فعالیت مراکز خدماتی افزود: سراهای محله و مراکز مرتبط همچنان فعال هستند و ارائه خدمات در آن‌ها ادامه دارد. همچنین گروه‌های جهادی که پیش‌تر ساماندهی شده‌اند، همچنان در میدان حضور دارند و با وجود تأثیرپذیری از شرایط بحران، فعالیت آن‌ها متوقف نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط بحرانی، جنس خدمات تغییر می‌کند و ما تلاش کرده‌ایم ضمن تقویت اطلاع‌رسانی و آموزش، از ظرفیت گروه‌های جهادی و مردمی بیشترین بهره را ببریم. نقش شهرداری در این میان، بیشتر پشتیبانی و تأمین زیرساخت‌ها و هماهنگی‌هاست تا خدمات به‌صورت مؤثر و با مشارکت مردم ارائه شود.

ادامه خدمات‌رسانی به افراد دارای معلولیت در بستر محلات

مدیرکل سلامت شهرداری تهران در ادامه با اشاره به توجه ویژه این مجموعه به افراد دارای معلولیت در شرایط بحرانی، از تداوم و تقویت خدمات حمایتی برای این گروه خبر داد.

وی اظهار کرد: خدمات ما در شرایط بحران صرفاً محدود به یک گروه خاص نیست و در کنار سالمندان، افراد دارای معلولیت نیز به‌صورت ویژه مورد توجه قرار دارند. در محلات، شناسایی این افراد انجام شده و تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، خدمات حمایتی و رسیدگی به نیازهای آن‌ها را در اولویت قرار دهیم.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران افزود: همانند برنامه‌هایی که برای سالمندان در قالب طرح‌های محله‌محور اجرا می‌شود، برای افراد دارای معلولیت نیز اقدامات حمایتی از جمله سرکشی، ارتباط مستمر و تأمین مایحتاج ضروری پیش‌بینی شده است تا در شرایط دشوار، این عزیزان با کمترین مشکل مواجه شوند.

وی با تأکید بر نقش مراکز محلی در ارائه این خدمات گفت: سراهای محله و مراکز خدماتی همچنان فعال هستند و بخشی از خدمات خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص داده‌اند. همچنین گروه‌های جهادی سازماندهی‌شده در محلات، در کنار سایر مأموریت‌ها، ارائه خدمات به این گروه را نیز دنبال می‌کنند.

صاحب در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد ما در مدیریت بحران، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و محله‌محور است و تلاش داریم با تقویت این شبکه‌ها، خدمات حمایتی را به‌صورت گسترده‌تر و مؤثرتر به گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله افراد دارای معلولیت ارائه دهیم.