میعادفر: خیرین سلامت ۷۷ دستگاه آمبولانس خریداری کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر رییس سازمان اورژانس کشور در جلسه با خیرین سلامت به تشریح وضعیت این سازمان در ایام جنگ اخیر پرداخت و اظهار داشت: نیروهای امدادی در این مدت با چالش‌های سنگینی روبرو بوده‌اند و به طور کلی ۷۸ مصدوم در میان همکاران داشتیم و متاسفانه در بعضی مناطق حملات شدیدی رخ میداد به طور مثال در یکی از روزها، اورژانس با ۵۰۰ مصدوم به صورت همزمان مواجه شد و تنها در شهر ماهشهر، مدیریت و رسیدگی به هزار مصدوم در شرایطی انجام گرفت که آن منطقه از برخورداری و امکانات بالایی بهره‌مند نبود.

میعادفر در ادامه به خسارات وارده به زیرساخت‌های این سازمان اشاره کرد و گفت: سازمان اورژانس در این مدت هم از نظر نرم‌افزاری و هم از نظر سخت‌افزاری دچار آسیب‌های جدی شده است. بیش از ۳۰۰ دستگاه آمبولانس در جریان این حملات اعم از حملات جنگ ۱۲ روزه و ۱۸،۱۹ دی و جنگ تحمیلی سوم آسیب دیده و از رده خارج شده‌اند.

رییس اورژانس کشور همچنین با ابراز تاسف از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های امدادی گفت که دشمن طرح آمبولانس اورژانس دریایی در جزیره هرمز را که وظیفه ارائه خدمات بهداشتی اولیه را بر عهده داشت، منهدم کرده است که این اقدام باعث ایجاد چالش‌های جدی در زمینه انتقال مجروحین در این جزیره شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع حدود ۵۸ مرکز اورژانس دچار آسیب شده‌اند، به نقش موثر خیرین در جبران این کمبودها اشاره کرد و افزود که با حمایت خیرین، ۷۷ دستگاه آمبولانس خریداری شده که تعدادی از آن‌ها وارد کشور شده و به شبکه امدادی پیوسته‌اند. در بخش تجهیزات تخصصی نیز خساراتی به سازمان وارد شده و ابراز امیدواری کرد که خیرین سلامت در این حوزه نیز به یاری اورژانس بشتابند.

رییس اورژانس کشور در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های حمایتی برای سایر نقاط کشور اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی شده است تا پنجاه درصد کمک‌هزینه تامین آمبولانس برای سایر استان‌ها تهیه شود.

وی همچنین از انجام جابجایی‌های عملیاتی در استان‌های محیطی خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر سی درصد از ماموریت‌های اورژانس در استان‌های محیطی و مرزی از جمله گیلان، گلستان و خراسان رضوی متمرکز شده است تا سطح پوشش خدمات در این مناطق حفظ شود.

افزایش ساعت کاری مراکز انتقال خون

بابک‌یکتاپرست امروز در جلسه خیرین سلامت در وزارت بهداشت اظهار کرد: در ایام جنگ توانستیم مدیریت خوبی به لحاظ ذخایر خونی از طریق شبکه ملی خونرسانی داشته باشیم. برای این امر از سیاست مدیریت منطقه‌ای ذخایر خونی با نظارت ستاد مرکزی بهره بردیم.

وی افزود: در ایام جنگ باتوجه به استقبال خوب مردم از اهدای خون، ظرفیت خونگیری را به ویژه در استان‌های معین افزایش دادیم، در این راستا ساعات کاری مراکز انتقال خون را افزایش دادیم، همچنین تلاش کردیم با مدیریت ذخایر پلاسما و همچنین مدیریت منابع و تجهیزات و اقلام مصرفی برای مراکز، این ظرفیت را گسترش دهیم.

وی با بیان این‌ که در ایام جنگ میزان ذخایر خونی کشور افزایش پیدا کرد، گفت: ماه رمضان، سفرهای نوروزی و وقوع جنگ ممکن بود باعث کاهش ذخایر خونی شوند اما خوشبختانه میزان ذخایر خونی کشور ۲‌.۴ روز افزایش یافت و از ۵.۴ روز به چند روز رسید. به این معنا که اگر تمام پایگاه‌های اهدای خون تا ۹ روز نیز دریافت خون نداشته باشند باز هم تمام فرآورده های خونی موردنیاز بیماران تامین می‌شود. همچنین آمار مراجعه اهداکنندگان ۲۴ درصد افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: در این ایام همچنین افزایش اهدای خون جوانان را شاهد بودیم به طوری که اهدای خون بار اول در کشور، ۶۳.۹ درصد رشد پیدا کرد.