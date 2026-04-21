کشف چهار تن گوشت منجمد خارج از شبکه توزیع در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم مهردادی روز سه شنبه با بیان اینکه این مقدار گوشت منجمد خارج از شبکه رسمی توزیع، نگهداری می‌شد، افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد متخلفان قصد داشتند این محموله را به‌ صورت غیرمجاز از استان خارج کنند.

وی اظهار کرد: با دستور مقام قضایی، این محموله جهت انجام بررسی‌های تکمیلی توقیف و برای بازگشت به چرخه توزیع قانونی و عرضه در شبکه رسمی، نگهداری شد.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه نظارت بر روند توزیع کالاهای اساسی و اقلام تنظیم بازاری با جدیت ادامه دارد، گفت: هرگونه تلاش برای احتکار، اختلال در بازار و خروج غیرقانونی این اقلام با برخورد قاطع قانونی مواجه خواهد شد.

مهردادی، با بیان اینکه بازرسی‌ها از مراکز نگهداری و توزیع کالاهای اساسی در سطح استان به‌ صورت مستمر انجام می شود تا از بروز هرگونه تخلف در بازار جلوگیری شود، ادامه داد: پرونده این تخلف برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.