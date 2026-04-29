کشف انبار احتکار لوله پولیکا در شهرستان مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی سیدی روز چهارشنبه گفت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت در گشت مشترک با حضور نماینده دادستانی، اماکن و تعزیرات حکومتی از یکی از انبارهای غیرمجاز شهرستان مرند، مقدار قابل توجهی لوله پلیکا کشف و ضبط کردند.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در دستور کار جدی این اداره قرار دارد، افزود: مردم شهرستان مرند با مشاهده هرگونه موارد احتکار و قاچاق با تلفن شبانه روزی ۱۲۴ سامانه پاسخگویی به شکایات مردمی و یا شماره‌های ۴۲۲۳۸۹۰۱، ۴۲۲۳۹۰۰۳ و ۴۲۲۳۷۵۵۵ تماس بگیرند و گزارشهای خود را اعلام کنند.