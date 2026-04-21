نصب تابلوهای اعلام قیمت برای اقلام پروتئینی در همدان الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی حسینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از همراهی مردم و تلاش نیروهای مسلح در دوران جنگ رمضان قدردانی کرد و گفت: در این مقطع، استان همدان در حوزه اقتصادی عملکرد مطلوبی داشته و هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی مشاهده نشد.

وی با اشاره به وضعیت مناسب ذخایر استراتژیک استان افزود: نظارت و بازرسی‌ها با شدت بیشتری دنبال شده و نتیجه آن، حفظ ثبات بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه همدان در پایان سال گذشته کمترین نرخ تورم کشور را ثبت کرده و روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با جدیت در حال اجراست، ادامه داد: برنامه‌های مؤثری برای حمایت از واحدهای تولیدی و تعدیل نیروی کار تدوین شده است.

وی با بیان وظایف دستگاه‌های اجرایی در حوزه تأمین و توزیع کالا، گفت: تأمین و نظارت بر کالاهای اساسی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است و سایر اقلام از سوی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت مدیریت می‌شودو بر اساس مصوبه جدید تمامی بازرسان در قالب ساختاری منسجم و منطقه‌بندی‌شده زیر نظر اداره‌کل صمت فعالیت خواهند کرد.

حسینی از تدوین طرحی شش‌مرحله‌ای برای اصلاح فرایندهای نظارتی خبر داد و افزود: مرحله نخست این طرح شامل شفاف‌سازی و قیمت‌گذاری دقیق کالاها است که اجرای آن از هفته آینده آغاز می‌شود.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه مردمی نظارت بر قیمت‌ها خبر داد و گفت: نصب تابلوهای اعلام قیمت برای اقلام پروتئینی الزامی شده و این طرح به‌تدریج در حوزه میوه و تره‌بار نیز اجرا خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان اظهار کرد: اولویت اصلی دستگاه‌های اقتصادی استان، مدیریت و تنظیم بازار است و بر همین اساس، از فردا بازارچه‌های عرضه مستقیم با هفت قلم کالای اساسی از جمله برنج، تخم‌مرغ، شکر، سیب، پرتقال، سیب‌زمینی و مرغ فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ذخایر راهبردی در دوران جنگ رمضان، گفت: بیش از یک‌هزار و ۲۸۰ تن گوشت و مرغ در سردخانه پشتیبانی استان ذخیره شده بود که پس از آسیب‌دیدگی سردخانه بر اثر حمله دشمن، در سه روز افزون بر یک‌هزار و ۴۰ تن از اقلام سالم با رعایت ضوابط بهداشتی به مراکز جدید منتقل شد.

حسینی با بیان اینکه مدیریت سریع و هماهنگ این بحران، نمونه‌ای از آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان در حفظ امنیت غذایی مردم بود، افزود: نظارت بر شبکه نانوایی‌ها در طول این دوره نیز بدون مشکل انجام شد.

وی در پایان بیان کرد: جلسات ستاد رفع موانع تولید به‌صورت روزانه برگزار شده و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان ادامه دارد و سال گذشته بیش از ۲۱۵ میلیون یورو سرمایه جذب شد که بالاترین رقم در تاریخ اقتصادی استان به شمار می‌رود.