تلف شدن پلنگ ایرانی در برخورد با قطار در فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از تلف شدن یک قلاده پلنگ ایرانی بر اثر برخورد با قطار مسافربری تهران ـ گرگان در محدوده روستای فرح آباد فیروزکوه خبر داد و بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای حفاظت از حیات وحش در مسیرهای ریلی و جاده ای تأکید کرد.
وی با اعلام این خبر گفت: بر اساس گزارش کارشناسان راه آهن، یک قلاده پلنگ بالغ در مسیر عبور قطار در محدوده روستای فرح آباد فیروزکوه با قطار مسافربری تهران - گرگان برخورد کرده و متأسفانه در دم تلف شده است.
وی افزود: گروه یگان حفاظت محیط زیست بلافاصله پس از اطلاع از حادثه به محل اعزام شد و ضمن بررسی میدانی، مشخصات و موقعیت لاشه حیوان را ثبت کرد. هم اکنون لاشه برای انجام نمونه برداری و بررسی های تخصصی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران منتقل شده است.
وی ادامه داد: ضرورت دارد همکاری میان اداره کل راه آهن، راهداری و حفاظت محیط زیست تقویت شود تا پیش از اجرای پروژه های زیرساختی، مطالعات زیست محیطی لازم انجام و مسیرهای مهاجرت و تردد گونه هایی مانند پلنگ شناسایی و ایمن سازی شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: از دست دادن هر پلنگ به معنای از بین رفتن بخشی از تنوع زیستی کشور است و حفظ این سرمایه های طبیعی بدون مشارکت جوامع محلی، رانندگان و نهادهای اجرایی ممکن نیست. لازم است با فرهنگ سازی و آموزش، حساسیت عمومی نسبت به اهمیت حفظ حیات وحش بیش از پیش تقویت شود.
