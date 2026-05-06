  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۴۶

تأکید مدیرکل محیط زیست استان تهران بر ارتقای کارایی ادارات شهرستانی

تأکید مدیرکل محیط زیست استان تهران بر ارتقای کارایی ادارات شهرستانی

نخستین نشست شورای اداری حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر ارتقای کارایی ادارات شهرستانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، در نخستین نشست شورای اداری سال ۱۴۰۵، با بررسی عملکرد ادارات شهرستانی و رسیدگی به چالش ‌های موجود، بر ضرورت افزایش سطح کیفی خدمات و تقویت نظارت‌ های میدانی در سطح استان تأکید کرد.

در این نشست، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، با ارائه تحلیلی از عملکرد سال گذشته، گزارش عملکرد تک‌ تک ادارات شهرستانی را مورد بررسی قرار داد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده، بر لزوم ارتقای سطح بهره ‌وری و افزایش کارایی در تمامی بخش ‌ها در سال‌جاری تأکید کرد و افزود: سال ۱۴۰۵ سال عملیاتی‌تر شدن برنامه ‌ها و تقویت حضور مستقیم کارشناسان در مناطق است.

در ادامه این جلسه، روسای ادارات شهرستانی ضمن ارائه گزارش ‌های تفصیلی، چالش ‌ها و موانع پیش روی خود در مسیر اجرای برنامه‌ های حفاظتی و نظارتی را مطرح کردند. عباس‌ نژاد با شنیدن مستقیم دغدغه ‌ها و مشکلات شهرستان‌ ها، دستورات لازم را به منظور رفع موانع اداری و اجرایی صادر کرد و بر ضرورت هم ‌افزایی میان واحدهای ستادی و شهرستانی برای حل مسائل محیط زیستی تأکید کرد.

گفتنی است این نشست با هدف هم ‌راستا کردن برنامه ‌های عملیاتی شهرستان‌ ها با سیاست ‌های کلان اداره کل استان و تدوین نقشه راه برای مقابله با چالش ‌های زیست ‌محیطی در سال‌جاری برگزار شد.

کد مطلب 6822661

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها