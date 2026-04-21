به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع رسانه ای اعلام کردند ده ها تن از کهنه سربازان آمریکایی و تعدادی از اعضای خانواده های نظامیان بعد از برگزاری تجمع اعتراض آمیز داخل ساختمان وابسته به کنگره این کشور علیه جنگ با ایران بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش، تجمع کنندگان شعارهایی علیه جنگ افروزی های آمریکا سر دادند و نیروهای پلیس با ورود به این تجمع به آنها دستبند زدند.

سازمان دهندگان این تجمع اعلام کردند که ۱۲۰ تن از جمله نظامیان سابق و خانواده های نظامیان آمریکایی در این تجمع شرکت و پیام خود را مبنی بر لزوم توقف تشدیدهای نظامی و توقف جنگ مخابره کردند.