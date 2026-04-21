۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

پس‌لرزه‌های جنگ علیه ایران صدای فرانسه را درآورد

وزیر اقتصاد فرانسه از پیامدهای اقتصادی جنگ افروزی علیه ایران انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، رولان لیسکور وزیر اقتصاد فرانسه تاکید کرد، خسارت های اقتصادی وارد آمده به فرانسه به دنبال جنگ علیه ایران به چهار الی شش میلیارد یورو می رسد.

وی اضافه کرد، جنگ علیه ایران هزینه های مربوط به بدهی های دولت فرانسه را در نتیجه شرایط کنونی بازارها به ویژه در بخش انرژی افزایش خواهد داد.

جنگ افروزی علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز باعث افزایش شدید قیمت انرژی، سوخت و مواد غذایی در کشورهای مختلف به ویژه اروپا شده است.

پیشتر نیز نشریه انگلیسی ایندیپندنت گزارش داد، بیش از نیمی از رأی دهندگان آمریکایی معتقدند که بخش بزرگی از مسئولیت افزایش قیمت بنزین در این کشور بر عهده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است.

