۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

باراک: هیچ کدام از اهداف جنگ علیه ایران محقق نشد

نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی به شکست این رژیم در تحقق اهداف خود در جنگ با ایران اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص به نقل از ایهود باراک نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی گزارش داد، حماس در غزه و حزب الله در لبنان همچنان با قدرت در میدان حاضر هستند. نظام حاکم در ایران نیز بعد از حملات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی سالم مانده است.

وی اضافه کرد، به نظر می رسد هیچ توافقی نمی تواند به مسأله موشک های بالستیک و برنامه هسته ای ایران ورود پیدا کند.

باراک تصریح کرد، طولانی ترین جنگ در تاریخ جعلی رژیم صهیونیستی در حالی رو به پایان است که نتوانسته هیچ کدام از اهداف اعلام شده را محقق سازد. این شکست راهبردی به دلیل تکبر لفظی توخالی و حضور مقاماتی است که دروغ های آشکار تحویل می دهند. ادعاهای پیروزی تنها هشت ما دوام آورد. منافع سیاسی و شخصی بر منافع رژیم اولویت داده می شود.

وی اضافه کرد، نابودی حزب الله از طریق اشغال کامل لبنان غیر عملی است. عدم پایان دادن به این جنگ، تل آویو را ظرف چند هفته با پیچیدگی‌های شدیدتری روبرو خواهد کرد.

