ضرورت بازبینی «بودجه سلامت» بعد از جنگ!

به گزارش خبرنگار مهر، مراکز بهداشتی و درمانی، تحقیقاتی و علمی و همچنین شرکت های داروسازی، تجهیزات پزشکی و...، از جمله مکان هایی بودند که در جنگ تحمیلی سوم مورد حمله موشک های دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفتند. این در حالی است که برای بازسازی مراکز آسیب دیده ، بودجه ای پیش بینی نشده و لازم است در این خصوص تدابیری اتخاذ شود.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره بودجه ۱۴۰۵ حوزه سلامت، گفت: در این بودجه موضوع خاصی با عنوان «شرایط جنگی» دیده نشده، اما تلاش خواهیم کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه، ساز و کارهای لازم برای بهبود نظام بودجه ریزی کشور به ویژه در حوزه سلامت را طراحی و اجرا کنیم.

وی با تاکید بر لزوم تخصیص به موقع منابع افزود: از دولت و سازمان برنامه و بودجه انتظار داریم تخصیص بودجه های مصوب در طول سال انجام شود و مانند گذشته به ماه های پایانی سال موکول نشود، چراکه این موضوع فشار زیادی به بخش سلامت وارد می کند و در نهایت اقشار آسیب پذیر متضرر می شوند.

گزارش های رسمی وزارت بهداشت نشان می دهد که تعدادی از بیمارستان های دولتی در ایام جنگ مورد حمله و آسیب قرار گرفته و از مسیر خدمت رسانی خارج شده اند.

در همین راستا، حسین عبدلی عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به خارج شدن ۶ بیمارستان از چرخه خدمت، گفت: خروج ۶ بیمارستان از چرخه خدمت، موضوعی است که باید در قالب یک برنامه جامع بازسازی و جبران خسارت، دیده شود تا ظرفیت ارائه خدمات درمانی در مناطق آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن احیا شود.

وی افزود: ضرورت دارد دولت با نگاه عملیاتی وارد حوزه بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده شود و در کنار آن مجلس نیز با استفاده از ابزارهای قانونی و نظارتی، مسیر تأمین منابع و تسهیل تصمیمات حمایتی را هموار کند.

عبدلی تأکید کرد: امروز اولویت اصلی، بازگرداندن سریع خدمات به مناطق آسیب‌دیده، تقویت زیرساخت‌ها و استفاده هماهنگ از ظرفیت دولت، مجلس و خیرین برای ترمیم خسارات و ارتقای آمادگی نظام سلامت در برابر بحران‌های احتمالی آینده است.

در همین حال، سیدسجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، درباره آسیب مراکز درمانی در جنگ تحمیلی سوم، گفت: ۳۰ تا ۴۰ مرکز درمانی آسیب‌ دیدند. ۸ تا ۹ مرکز از مراکز آسیب‌ دیده به مجوز جابجایی نیاز داشتند.

وی با بیان اینکه دولت‌ها در هیچ جای دنیا به تنهایی قادر به تامین هزینه‌ها نیستند، افزود: خیرین می‌توانند از ساخت یک مرکز بهداشتی کوچک تا بیمارستان اندیمشک که به صورت جدی آسیب‌دیده در بازسازی کمک کنند.

در پی حملات آمریکایی صهیونیستی، ۲۱۹ مرکز بهداشتی، ۵۱ مرکز درمانی و بیمارستانی، ۴۷ آمبولانس آسیب‌دیده‌اند.

محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، با اشاره به حملات دشمن آمریکایی صهیونی به زیرساخت های سلامت کشورمان، گفت: برخی بیمارستان‌ها، پایگاه‌های اورژانس، مراکز بهداشتی و درمانی آسیب دیده‌اند.

وی با عنوان این مطلب که هزینه بازسازی مراکز آسیب‌دیده متفاوت است، اظهار داشت: انستیتو پاستور حداقل ۳ همت خسارت دیده است که شامل آزمایشگاه‌ها، تجهیزات و ساختمان‌های این مرکز علمی و تحقیقاتی می شود.

در همین حال، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به آسیب هایی که در اثر حمله دشمن به زیرساخت های سلامت کشورمان وارد شده است، گفت: در جریان جنگ اخیر، ۴۴ شرکت دارویی، تجهیزات پزشکی و مراکز پخش دچار آسیب‌های جزئی و کلی شدند.

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به آسیب هایی که به زیرساخت های سلامت وارد آمده است، گفت: برای عبور از این شرایط، لازم است همه ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بازسازی مراکز درمانی و بیمارستانی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شده و خدمات حوزه سلامت به شرایط پایدار بازگردد.

وی با عنوان این مطلب که بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها باید از محل غرامت از طرف‌هایی که جنگ را به کشور تحمیل کرده و اقدام به حمله نظامی کرده‌اند، تأمین شود، افزود: در کنار آن، خیرین نیز همانند گذشته نقش مؤثری در بازسازی و حمایت از حوزه سلامت ایفا خواهند کرد.

به نظر می رسد، بعد از عبور از شرایط جنگی در کشور، لازم است «بودجه سلامت» مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرد تا امکان تسریع در بازسازی مراکز درمانی آسیب دیده و بیمارستان هایی که از چرخه فعالیت خارج شده اند؛ فراهم شود. زیرا، وزارت بهداشت با بودجه ای که در اختیار دارد، نمی تواند برای جبران خسارات وارده کاری کند.