دشمن سیلی اصلی را از خیابان خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار آبنوش بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع تعدادی از فعالان فرهنگی، مذهبی و رسانه‌ای استان قزوین که در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به حساسیت شرایط کنونی کشور اظهار کرد: همه روزهای این ۴۷ سال انقلاب اسلامی حساس بود، اما از این شرایط و از این روزها حساس‌تر و مهم‌تر برای نظام و مردم پیش نخواهد آمد.

وی با تأکید بر ضرورت رفع گره‌های ذهنی و شبهات مردم در شرایط فعلی، افزود: در تاریخ اسلام، بیشترین ضربه را از ایجاد گره‌ها و شبهات ذهنی و فتنه در بین افراد جامعه اسلامی خوردیم و باید مراقب باشیم این اتفاق دوباره رخ ندهد.

آبنوش تصریح کرد: دشمن سیلی اصلی خود را از خیابان خورده و دقیقاً دنبال این است که انسجام، وحدت و حضور مردم در خیابان را خدشه‌دار کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلام با بیان اینکه ملت ایران با مقاومت خود، اراده خود را بر دشمن تحمیل کرده است، خاطرنشان کرد: این اقدام ارزشمندی است که باید برای مردم تبیین شود. نباید اجازه ایجاد شکاف در صفوف کشور را بدهیم.

آبنوش در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش بیبدیل رسانه‌ها و فعالان فرهنگی در شرایط حساس کنونی، تصریح کرد: امروز دشمن با سرمایه‌گذاری عظیم بر روی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، تلاش دارد روایت درست از مقاومت و اقتدار ایران اسلامی را تحریف کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: وظیفه ما در این عرصه، روشنگری مستمر، پاسخ به شبهات به موقع و امیدآفرینی در جامعه است. اگر نتوانیم روایت حق را به مردم برسانیم، قطعاً روایت باطل دشمن جایگزین خواهد شد.

وی همچنین بر لزوم تقویت انسجام ملی و پرهیز از دوقطبی‌سازی در جامعه تأکید کرد و افزود: برخی جریان‌های معاند به دنبال بزرگ‌نمایی اختلافات سلیقه‌ای و تبدیل آن به شکاف عمیق اجتماعی هستند. هوشیاری مردم و بصیرت فعالان فرهنگی، بزرگترین سد در برابر این توطئه است.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی ما باید با گفت‌وگو، مدارا و تبیین منطقی، نشان دهیم که ذیل نظام و برای سربلندی ایران اسلامی همه با هم متحد هستیم. اجازه ندهیم دشمن از کوچک‌ترین اختلاف‌نظرها برای خدشه‌دار کردن اعتماد ملی بهره‌برداری کند.