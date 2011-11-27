پیشنهاد شورای شهر برای تغییر نام میدان کاج به نام شهید تهرانی

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران با اشاره به شهادت جمعی از پاسداران در پادگان ملارد اشاره کرد و گفت: عده زیادی از مردم شهر تهران نامه ای در خصوص نامگذاری یکی از معابر شهری به نام شهید حسن تهرانی مقدم به شورای شهر تهران ارسال کردند.

سخنگوی شورای شهر تهران به درخواست عده ای از اهالی منطقه سعادت آباد و میدان کاج اشاره کرد و گفت: این شهروندان خواستار نامگذاری معبری در منطقه سعادت آباد تهران به نام این شهید شده اند.

وی همچنین پیشنهاد داد تا اعضای شورای شهر تهران به منظور گرامی داشتن نام و یاد این شهیدان بزرگوار سپاه پاسداران انقلاب در خانه شهید تهرانی مقدم حضور یابند که با استقبال اعضای شورای شهر تهران مواجه شد.

درادامه دوفوریت طرح بودجه سال 1390 ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری ها نخستین دستور جلسه امروز شورای شهر تهران بود که به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

احمد مسجد جامعی رئیس ستاد شورایاری در این خصوص گفت: پیش از این سقف بودجه ستاد شورایاری ها در شورای شهر تصویب شده و مقرر شده بود که ریز آن در ستاد شورایاری برنامه ریزی شود.

این عضو شورای شهر تهران خواستار تصویب این طرح شد و گفت: اسرار ستاد شورایاری به مستقل بودن شورایاری ها از هر نهاد و سازمانی است.

دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران نیز در همین خصوص خواستار ارائه گزارشی از عملکرد ستاد شورایاری شد و پیشنهاد افزایش بودجه در اختیار شورایاریها را نیز ارائه کرد.

مسجد جامعی رئیس ستاد شورایاری نیز با استقبال از این پیشنهاد گفت: نظر ما این است که افزایش ها در چارچوبی منطقی انجام شود. در نهایت این طرح به تصویب رسید و مقرر شد پیشنهاد افزایش بودجه در اختیار شورایاری ها در سال آتی بررسی شود.

انتخاب سه نفر نماینده شورای شهر تهران برای عضویت در کمیته شهر دوستدار کودک موضوع بعدی این جلسه بود که طی آن سه عضو خانم شورای اسلامی شهرتهران معصومه آباد ، دکتر ابتکار و ،پروین احمدی نژاد به عنوان نماینده ها در این کمیته انتخاب شدند.

همچنین در این جلسه یک فوریت طرح پیشنهاد به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص تامین اعتبار طرح کهاب (کاهش بخارات ناشی از بنزین در پمپ بنزین ها) به تصویب رسید.

معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورا در دفاع از طرح مذکور با هشدار نسبت به افزایش انتشار بخارات بنزین در پمپ بنزین ها گفت: طبق آخرین اندازه گیری ها که توسط شرکت کنترل کیفیت هوا صورت گرفته انتشار بنزن تا 100 برابر حد استاندارد در داخل پمپ بنزین ها شده است.

وی خاطر نشان کرد: طرح کهاب که در حال اجرا است به دلیل نبود اعتبارات کافی به طور کامل اجرا نمی شود.

رئیس کمیته محیط زیست شورا اظهار داشت: با تامین اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال کل پمپ بنزین های شهر تهران بازسازی خواهد شد.

وی تصریح کرد: طرح کهاب برای کاهش بخارات ناشی از بنزین در پمپ بنزین ها اجرا می شود. در این طرح نشتی مخازن بنزین رفع و سیستمی روی پمپ ها نصب می شود که بنزین پمپ شده از دستگاه به باک خودروها کمترین بخار را داشته باشد.

همچنین در این جلسه گزارش حسابرسی روی صورت های مالی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه برای سال مالی 88 ارائه شد. براساس گزارش ارائه شده از سوی حسابرس مستقل شورای اسلامی شهر تهران، صورت های مالی شرکت بهره برداری راه آهن در سال 88 و جریان وجوه نقدآن از تمام جنبه های با اهمیت مورد نظر حسابرس نحوه مطلوب را نشان می دهد.