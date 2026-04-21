میانگین عمر آمبولانس های اورژانس کهگیلویه و بویراحمد بالای ۱۵ سال است

پرویز غفار فرد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۹ پایگاه شهری و ۳۶ پایگاه جادهای در استان فعال هستند، اظهار کرد: دو اورژانس هوایی نیز در یاسوج و گچساران مستقر بوده و در صورت نیاز به استانهای مجاور اعزام میشوند.
وی افزود: میانگین عمر آمبولانسهای استان بالای ۱۵ سال است، اما پنج دستگاه آمبولانس جدید طی ماههای اخیر وارد ناوگان شده و نوسازی ادامه دارد.
رئیس اورژانس استان همچنین پایگاه مارگون را فعال خواند و تأکید کرد که در صورت بروز خرابی، خدمات بدون وقفه ارائه میشود.
وی آمار تماسهای نوروزی را نیز اعلام کرد: طی طرح نوروزی، ۱۲ هزار و ۳۲۹ تماس ثبت شد که ۲ هزار و ۷۶۲ مورد منجر به اعزام آمبولانس و ۱۷۲ مورد به مشاوره پزشکی منجر شد.
غفار فرد تاکید کرد: ۷۹۱ تصادف شهری و جادهای با یک هزار و ۱۸۷ مصدوم رخ داد که ۹۸۴ نفر به بیمارستان منتقل شدند و ۱۲ نفر جان باختند.
وی با اشاره به افزایش آمار مزاحمتها در سال گذشته، از مردم خواست از تماسهای کاذب با اورژانس خودداری کنند تا جان بیماران به خطر نیفتد.
