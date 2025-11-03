ثبت بیش از ۲ هزار مزاحمت تلفنی اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز غفار فرد شامگاه دوشنبه در نشستی با خبرنگاران با تقدیر از تعامل سازنده رسانه‌ها، نیروهای اورژانس را سرمایه‌ای گران‌بها و استادان ارائه خدمات حرفه‌ای برای نظام سلامت کشور توصیف کرد و با اشاره به اهمیت تاب‌آوری در شرایط بحران، گفت: آمادگی در حوزه سلامت به‌معنای ارتقای زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی، آموزش مستمر و تقویت پدافند غیرعامل است.

غفارفرد با تأکید بر لزوم آمادگی برای تهدیدات زیستی و سایبری، تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی در راستای تضمین سلامت مردم و با نگاهی ویژه به بحث پدافند غیرعامل، در حال ارتقای ایمنی مراکز درمانی و توانمندسازی نیروهای تخصصی و اجرایی استان است. در همین راستا، مانور مشترک آمادگی با حضور پرسنل اورژانس و با در نظر گرفتن تهدیدات محتمل، برگزار و مورد تقدیر استاندار قرار گرفت.

کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای؛ اولویت اورژانس پیش بیمارستانی

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان در بخش دیگری از سخنانش به آمار تصادفات جاده‌ای پرداخت و افزود: اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد در راستای کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای در کشور، برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثری را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به بازه زمانی ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۵ فروردین ماه، اظهار داشت: در این بازه ۲۰ روزه، اورژانس ۱۱۵ استان در مجموع ۱۵ هزار و ۲۱۴ تماس را پاسخگو بوده است.

غفار فرد در تشریح جزئیات این تماس‌ها افزود: از این تعداد سه هزار و ۱۳ مورد منجر به اعزام آمبولانس شد. همچنین ۹۹ مورد به ارائه مشاوره پزشکی تلفنی اختصاص یافت و متأسفانه ۲,۱۲۵ مورد نیز مزاحمت تلفنی بودند. ۹ هزار و ۷۷۷ مورد دیگر نیز در دسته سایر طبقه‌بندی شده‌اند.

افزایش مصدومان و کاهش چشمگیر فوتی‌ها

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان در بخش مهمی از سخنانش به آمار تصادفات در این ایام پرداخت و بیان کرد: در این مدت، ۶۸۰ مأموریت مربوط به تصادفات بود که منجر به انتقال ۹۹۱ مصدوم به مراکز درمانی شد.

وی در ادامه با بیان اینکه آمار تصادفات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴.۶ درصد افزایش و تعداد مصدومان ۲.۴ درصد رشد داشته است، تصریح کرد: خوشبختانه با وجود افزایش تعداد حادثه و مصدوم، شاهد کاهش ۵۰ درصدی در آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات در جاده‌های استان بودیم که این مهم، حاصل تلاش همکاران در اورژانس پیش بیمارستانی، ارتقای خدمات و عزم جدی برای نجات جان مصدومان است.

برپایی چادرهای سلامت

غفارفرد در پایان از استقرار چادرهای سلامت اورژانس در ایام نوروز خبر داد و گفت: به منظور ارائه خدمات سریع و اولیه به مسافران و زائران، اورژانس استان نسبت به برپایی یک هزار و ۴۲۵ مورد چادر سلامت در نقاط حساس و پرتردد اقدام کرده است.