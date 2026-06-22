رسانه صهیونیستی: اسرائیل به دنبال کاهش نیروهای خود در جنوب لبنان است

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه صهیونیستی «کان» گزارش داد: ارتش رژیم اسرائیل در حال بررسی کاهش شمار نیروهای زمینی خود در جنوب لبنان است؛ اقدامی که در سایه فشارهای آمریکا و تحرکات سیاسی برای واگذاری مسئولیت برخی مناطق به ارتش لبنان صورت می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، مقامات نظامی رژیم صهیونیستی معتقدند بخش عمده مأموریت‌های تهاجمی در این منطقه به پایان رسیده و دیگر نیازی به حفظ تمامی نیروهای مستقر در کمربند امنیتی نیست.

کان همچنین از برگزاری نشست میان هیئت‌های مذاکره‌کننده لبنان و رژیم صهیونیستی در روزهای آینده خبر داد. به گفته این رسانه، در این مذاکرات موضوع واگذاری برخی مناطق در جنوب لبنان به ارتش این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این گزارش می‌افزاید دولت آمریکا خواهان بازگشت نیروهای اشغالگر اسرائیلی به مواضع موسوم به «خط زرد» در نزدیکی مرزهای شمال فلسطین اشغالی است؛ در حالی که ارتش رژیم صهیونیستی طی ماه‌های اخیر دامنه حضور نظامی خود را فراتر از این مناطق گسترش داده است.

با این حال، یک مقام صهیونیست به کان گفته است که ارتش اسرائیل قصد عقب‌نشینی از «خط زرد» را ندارد، اما ممکن است در چارچوب توافقات و مذاکرات جاری، از برخی مناطق که اخیراً در جنوب لبنان اشغال کرده است، خارج شود.

