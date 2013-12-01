حضور صنعت گیم ایران در نمایشگاه گیم کانکشن فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با برپایی غرفه در نمایشگاه بین المللی "گیم کانکشن 2013" به ارائه بازیهای جدید ایرانی نظیر ارتش فرازمینی، شبگرد و بازی های کژوال می پردازد.

کشورهای آلمان ،ژاپن، فنلاند، آمریکا، ایران و غیره در نمایشگاه گیم کانکشن فرانسه که از 12 تا 14 آذر (3 تا 5 دسامبر 2013) در شهر پاریس برگزار می شود، حضور می یابند.

همچنین بنیاد ملی بازی های رایانه ای در نظر دارد با برگزاری 16جلسه در طول برگزاری نمایشگاه، به معرفی بازی های ایرانی و تبادل نظر با کشور های مطرح در زمینه تولید بازی های رایانه ای بپردازد.

نمایشگاه گیم کانکشن فرانسه یک رویداد تجاری در عرصه بازی های رایانه ای است که فرصت مناسبی را برای کشورهای مطرح در زمینه تولید گیم برای تبادل نظر و انتقال دانش فراهم می کند.

حضور مستمر و پررنگ ایران در مجامع و رویدادهای بین المللی نشانگر پیشرفت چشمگیر در عرصه گیم و خیز بلند بازی سازان ایرانی برای تولید آثار تکنیکی و جذاب و بازاریابی در مقیاس منطقه ای و بین المللی خواهد بود.

بنیاد ملی بازیهای رایانه ای حمایت از تولید و عرضه بازی های ایرانی، فراهم کردن زمینه اعزام و حضور بازی سازان و فعالان این عرصه در نمایشگاه ها و مجامع مختلف خارجی را از جمله اهداف خود می داند.