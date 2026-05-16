به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین گیمجم انستیتو ملی بازیسازی ایران در سال ۱۴۰۵ با محوریت «کودک و جنگ» و با گرامیداشت کودکان شهید مدرسه شجر طیبه میناب از امروز بهصورت آنلاین و با محوریت روایتهای انسانی، تجربههای شخصی و بازتاب تأثیر جنگ بر کودکان و زندگی روزمره برگزار میشود.
این گیمجم تلاش دارد تا با ۷۱ شرکتکننده در قالب ۳۲ تیم، در رویدادی دو روزه، تجربه، برداشت، روایت یا نگاه انسانی خود از موضوع کودک و جنگ را با زبان بازیسازی بیان کند.
این رویداد تمرینی است برای بیان نگاه انسانیتان به تجربه جنگ، گفتن حرفهایی که باید به مخاطبان درباره جنگ بگویید، تعریف روایتهایی که کمتر شنیده شدهاند، تمرین خلاقیت در محدودیت زمانی و ساخت اثر هنری یا تعاملی که بتواند حامل یک پیام انسانی باشد.
رشتهها شامل طراحی بازی (Game Design)، هنر دوبعدی یا سهبعدی، انیمیشن، طراحی صدا و موسیقی، روایتپردازی و نوشتن داستان و ساخت بازی کوچک است.
مهلت ارسال آثار تا ۲۹ اردبهشت ماه اعلام شده و داوری بلافاصله پس از پایان مهلت ارسال است. همچنین نتایج و تقدیر از آثار برتر پس از اتمام فرایند داوری، اعلام میشود.
