۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

مقتدایی: وزارت کار باید به مطالبات بازنشستگان توجه جدی کند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امور مربوط به بازنشستگان بر زمین مانده است، خواستار توجه جدی وزیر کار به بیمه تکمیلی و دیگر مطالبات بازنشستگان شد.

عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بازنشستگان کشور از عملکرد احمد میدری در این شرایط گلایه دارند و می گویند وی به جای رسیدگی به بیمه تکمیلی که بر زمین مانده، به امور حاشیه‌ای و عزل و نصب و انتصابات می پردازد. بازنشستگان نیازمند توجه جدی وزیر کار هستند.

وی گفت: در زمان رای اعتماد، برخی از نمایندگان می گفتند که میدری دلبستگی‌ زیادی به بسیاری از مبانی ندارد و این نگرانی بود که وی در عملکردش به ذات حزبی خود برگردد که البته میدری گفت اینگونه نمی‌شود، اما الان اینگونه شده است و در میان جنگ و شرایط جنگی، تمرکزش بر عزل و نصب‌های غیرضروری و امور شخصی خود است. تمام وعده های میدری در زمان رای اعتماد بر زمین مانده است و قطعا این موضوع را رها نخواهیم کرد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: روز گذشته در کمیسیون امنیت ملی و در کمیته مربوطه، بحث اقدامات مخرب وزیر کار در ایام جنگ و در حال حاضر بود و گلایه اصلی این بود که امور مربوط به بازنشستگان و جامعه هدف که اصل وظیفه میدری است، بر زمین مانده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: بیمه تکمیلی و دیگر مطالبات بازنشستگان، هم اکنون نیازمند ورود جدی است.

کد مطلب 6807150
زهرا علیدادی

