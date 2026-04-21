مقتدایی: وزارت کار باید به مطالبات بازنشستگان توجه جدی کند

عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بازنشستگان کشور از عملکرد احمد میدری در این شرایط گلایه دارند و می گویند وی به جای رسیدگی به بیمه تکمیلی که بر زمین مانده، به امور حاشیه‌ای و عزل و نصب و انتصابات می پردازد. بازنشستگان نیازمند توجه جدی وزیر کار هستند.

وی گفت: در زمان رای اعتماد، برخی از نمایندگان می گفتند که میدری دلبستگی‌ زیادی به بسیاری از مبانی ندارد و این نگرانی بود که وی در عملکردش به ذات حزبی خود برگردد که البته میدری گفت اینگونه نمی‌شود، اما الان اینگونه شده است و در میان جنگ و شرایط جنگی، تمرکزش بر عزل و نصب‌های غیرضروری و امور شخصی خود است. تمام وعده های میدری در زمان رای اعتماد بر زمین مانده است و قطعا این موضوع را رها نخواهیم کرد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: روز گذشته در کمیسیون امنیت ملی و در کمیته مربوطه، بحث اقدامات مخرب وزیر کار در ایام جنگ و در حال حاضر بود و گلایه اصلی این بود که امور مربوط به بازنشستگان و جامعه هدف که اصل وظیفه میدری است، بر زمین مانده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: بیمه تکمیلی و دیگر مطالبات بازنشستگان، هم اکنون نیازمند ورود جدی است.