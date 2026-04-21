کنعانی مقدم:آمریکا در مذاکرات به دنبال گرفتن امتیاز است نه دادن امتیاز

حسین کنعانی مقدم دبیرکل حزب سبز در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص زیاده خواهی امریکایی‌ها در مذاکرات و استفاده از محاصره دریایی به عنوان یک اهرم، اظهار کرد: تجربه به ما نشان داده است که آمریکایی‌ها در مذاکرات به دنبال گرفتن امتیاز هستند و امتیازی هم نمی‌دانند، لذا ما به دنبال مذاکره برای مذاکره نیستیم تا آنان فرصت پیدا کرده ، خودشان را بازسازی کرده و رژیم صهیونیستی را از زیر فشار رها بکنند، سپس فشارهایشان را روی ما بیشتر کنند.

وی افزود: باید دیپلماسی مقاومتی که شاخص های آن را امام شهیدمان بارها تأکید کردند، در دستور کار قرار بگیرد که البته در دستور قرار گرفته است.

این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: بر اساس تئوری روزولت رئیس‌جمهور سابق آمریکا که می‌گفت، آمریکا باید یک چماق آهنینی بالای سر دوست و دشمن داشته باشد و مرتب تهدید کند که الان می‌زنم تا آنها را تسلیم کند، موضوعی که واشنگتن در جنگ سرد هم بر علیه شوروی استفاده می‌کرد، لذا باید توجه داشت مزیت دیپلماسی مقاومتی این است که ما در مقابل تهدیداتی که آمریکا ایجاد می‌کند ، می‌توانیم بهتر مقاومت کرده و امتیاز بگیریم.

دیپلماسی مقاومتی، میدان، تنگه هرمز و حضور خیابانی مردم، مربع گرفتن امتیاز از امریکا است

دبیر کل حزب سبز ادامه داد: قطعاً ما اگر بتوانیم چهار عنصر دیپلماسی مقاومتی، میدان، تنگه هرمز و همچنین حضور مردم در خیابان را با یکدیگر، هم‌افزایی کنیم، می‌توانیم از آمریکایی‌ها امتیاز بگیریم و امتیاز هم ندهیم.

وی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز، عنوان کرد: اکنون تنگه هرمز حکم تنگه احد را دارد که در صدر اسلام تعدادی از طرف پیامبر مسئول نگهداری از آن شدند تا دشمن آنها را دور نزند،

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: اکنون هم تنگه هرمز همین است، یعنی مسئولین نظام مسئول حفظ تنگه هرمز هستند، اگر خدای نکرده تنگه را رها بکنند، ما دستاوردی در مقابله با توطئه‌هایی که آمریکا، نخواهیم داشت.