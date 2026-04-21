ایذه بیشترین بارش ۲۴ ساعت گذشته خوزستان را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به مجموع بارش ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان تا ساعت ۹:۳۰ روز سه‌شنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد: ایذه با ۱۲.۷ میلی‌متر بیشترین میزان بارش را در شبانه‌روز گذشته ثبت کرده است.

پس از ایذه، مسجدسلیمان با ۹.۳ میلی‌متر، دهدز با ۸ میلی‌متر، شادگان با ۷.۶ میلی‌متر، آبادان با ۷.۵ میلی‌متر و آغاجاری با ۷.۲ میلی‌متر بیشترین بارندگی را در استان گزارش کرده‌اند.

میزان بارش در رامشیر و بهبهان نیز هر کدام ۶ میلی‌متر، کشاورزی اهواز ۵.۷ میلی‌متر، امیدیه ۵.۶ میلی‌متر و دزفول ۴.۸ میلی‌متر ثبت شده است.

همچنین در حسینیه ۴.۴ میلی‌متر، ماهشهر ۴.۳ میلی‌متر، شوش ۳.۸ میلی‌متر، رامهرمز ۳.۱ میلی‌متر، اهواز ۲.۸ میلی‌متر، گتوند ۲.۵ میلی‌متر، لالی ۲.۴ میلی‌متر، هندیجان ۲.۳ میلی‌متر، هفتکل ۲.۲ میلی‌متر و شوشتر ۲.۲ میلی‌متر بارندگی گزارش شده است.

در بستان ۰.۹ میلی‌متر بارندگی ثبت شده و در ایستگاه هویزه نیز بارشی گزارش نشده است.