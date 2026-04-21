۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

محمدی: مدیریت مصرف انرژی نیازمند همکاری مستمر مردم و مسئولان است

محمدی: مدیریت مصرف انرژی نیازمند همکاری مستمر مردم و مسئولان است

تبریز- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر برنامه‌ریزی برای تامین و مدیریت مصرف انرژی در سال جاری گفت: مدیریت مصرف انرژی نیازمند همکاری مستمر مردم و مسئولان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه آب و انرژی آذربایجان شرقی روز سه شنبه به منظور بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی استان در راستای تامین و مدیریت مصرف انرژی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تشکیل شد.

ظفر محمدی در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام یافته برای رفع ناترازی انرژی در سال گذشته، برنامه‌ریزی برای تامین و مدیریت مصرف انرژی در سال جاری را مورد تاکید قرار داد و با قدردانی از همراهی مردم استان در مدیریت مصرف انرژی، خواستار ادامه این همراهی و همکاری شد.

وی با تاکید بر تقویت اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص ضرورت مدیریت مصرف انرژی، بر هماهنگی و تعامل بیشتر مسئولان مرتبط و اقدام فوری برای تامین انرژی مورد نیاز مشترکان در استان شد.

در این جلسه مقرر شد مسائل و مشکلات مربوط به این حوزه در کارگروه‌های تخصصی بررسی شود و همچنین با توجه به وضعیت حجم آب موجود در مخازن سدهای تامین‌کننده آب شرب، برنامه‌های هدف‌گذاری شده سال جاری سریعاً به اتمام رسیده و برنامه تامین آب شرب تمامی شهرها و روستاهای استان برای سال ۱۴۰۵ در قالب سناریوهای مختلف تدوین و عملیاتی شود.

