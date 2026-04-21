۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

بارش پراکنده، وزش باد شدید و گرد و خاک در راه خراسان جنوبی

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: از امشب یکم اردیبهشت تا ظهر پنجشنبه، در نیمه شمالی استان احتمال بارش پراکنده قابل پیش‌بینی بوده که باعث وقوع رواناب می‌شود.

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان در ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: از امشب یکم اردیبهشت تا ظهر پنجشنبه، در نیمه شمالی استان احتمال بارش پراکنده قابل پیش‌بینی بوده که احتمال وقوع رواناب دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: تا پایان هفته جاری وزش بادهای شدید و گرد و خاک در استان پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

زارعی از افزایش متناوب ابر و در نیمه شمالی استان وقوع رگبار و رعد و برق خبر داد و گفت: برای مناطق کوهپایه ‍‌ای و مستعد بارش تگرگ، برخورد صاعقه و تشکیل مه پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی خواستار توجه به استحکام سازه‌های موقت، پوشش گلخانه‌ها، بنرها و تابلوهای تبلیغاتی شد و گفت: همچنین اجتناب از توقف کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال، پرهیز از اسکان و توقف در حاشه مسیل‌ها و رودخانه های فصلی توصیه می‌شود.

زارعی ادامه داد: استفاده از ماسک و عدم قرار گرفتن بیماران خاص، سالمندان و کودکان در فضای باز در ساعات آلودگی برای امشب تا صبح پنجشنبه توصیه می‌شود.

کد مطلب 6807164

