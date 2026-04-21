بارش پراکنده، وزش باد شدید و گرد و خاک در راه خراسان جنوبی

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان در ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: از امشب یکم اردیبهشت تا ظهر پنجشنبه، در نیمه شمالی استان احتمال بارش پراکنده قابل پیشبینی بوده که احتمال وقوع رواناب دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: تا پایان هفته جاری وزش بادهای شدید و گرد و خاک در استان پیشبینی میشود که در برخی ساعات باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
زارعی از افزایش متناوب ابر و در نیمه شمالی استان وقوع رگبار و رعد و برق خبر داد و گفت: برای مناطق کوهپایه ای و مستعد بارش تگرگ، برخورد صاعقه و تشکیل مه پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی خواستار توجه به استحکام سازههای موقت، پوشش گلخانهها، بنرها و تابلوهای تبلیغاتی شد و گفت: همچنین اجتناب از توقف کنار ساختمانهای نیمهکاره و درختان کهنسال، پرهیز از اسکان و توقف در حاشه مسیلها و رودخانه های فصلی توصیه میشود.
زارعی ادامه داد: استفاده از ماسک و عدم قرار گرفتن بیماران خاص، سالمندان و کودکان در فضای باز در ساعات آلودگی برای امشب تا صبح پنجشنبه توصیه میشود.
