شایعه کمبود واکسن فلج اطفال در سیستان و بلوچستان تکذیب شد

محمد حسن محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر در واکنش به اخبار منتشرشده در برخی رسانههای معاند مبنی بر کمبود واکسن فلج اطفال در کشور، این ادعاها را به طور کامل تکذیب کرد و گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و ذخایر واکسن فلج اطفال در استان برای چهار ماه آینده به طور کامل تأمین است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: علیرغم شرایط جنگی و تحریمها، هیچ گونه خللی در تأمین واکسنهای مورد نیاز مردم به وجود نیامده است.
وی تأکید کرد: ما قبل از شروع جنگ رمضان، کمپینهای واکسیناسیون تکمیلی را با موفقیت برگزار کردیم و همچنان برنامههای ریشهکنی فلج اطفال با قدرت ادامه دارد.
محمدی در ادامه از مردم خواست که اخبار سلامت را تنها از منابع معتبر و رسمی پیگیری کنند و از بازنشر شایعات دشمن که با هدف ایجاد ناامیدی و تشویش اذهان عمومی طراحی میشوند، خودداری کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تأکید کرد: زنجیره سرما و ذخایر واکسیناسیون در استان کاملاً پایدار است و مردم عزیز هیچ نگرانی بابت کمبود واکسن نداشته باشند.
