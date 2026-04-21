۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

شایعه کمبود واکسن فلج اطفال در سیستان و بلوچستان تکذیب شد

زاهدان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در واکنش به اخبار منتشرشده در برخی رسانه‌های معاند مبنی بر کمبود واکسن فلج اطفال در کشور، این ادعاها را به طور کامل تکذیب کرد.

محمد حسن محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر در واکنش به اخبار منتشرشده در برخی رسانه‌های معاند مبنی بر کمبود واکسن فلج اطفال در کشور، این ادعاها را به طور کامل تکذیب کرد و گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و ذخایر واکسن فلج اطفال در استان برای چهار ماه آینده به طور کامل تأمین است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: علی‌رغم شرایط جنگی و تحریم‌ها، هیچ گونه خللی در تأمین واکسن‌های مورد نیاز مردم به وجود نیامده است.

وی تأکید کرد: ما قبل از شروع جنگ رمضان، کمپین‌های واکسیناسیون تکمیلی را با موفقیت برگزار کردیم و همچنان برنامه‌های ریشه‌کنی فلج اطفال با قدرت ادامه دارد.

محمدی در ادامه از مردم خواست که اخبار سلامت را تنها از منابع معتبر و رسمی پیگیری کنند و از بازنشر شایعات دشمن که با هدف ایجاد ناامیدی و تشویش اذهان عمومی طراحی می‌شوند، خودداری کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تأکید کرد: زنجیره سرما و ذخایر واکسیناسیون در استان کاملاً پایدار است و مردم عزیز هیچ نگرانی بابت کمبود واکسن نداشته باشند.

    • IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      لعنت به کسایی که فقط برای ترس مردم اخبار جعلی رو منتشر میکنن

