  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

هشدار روسیه درباره گسترش چتر هسته‌ای فرانسه به کل اروپا

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه(کرملین) درباره گسترش چتر هسته‌ای فرانسه به کل اروپا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرد: گزارش‌ها مبنی بر برنامه‌های فرانسه و لهستان برای انجام رزمایش‌های هسته‌ای، تاییدی بر تمایل اروپا به نظامی‌سازی و هسته‌ای‌سازی بیشتر است.

سخنگوی کرملین گفت: تمایل اروپا به نظامی‌سازی و هسته‌ای‌سازی بیشتر، کمکی به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در این قاره نمی‌کند.

پسکوف خاطرنشان کرد: روسیه همچنان آماده است تا ترانزیت نفت به مجارستان را از طریق خط لوله دروژبا از سر بگیرد. ازسرگیری ترانزیت نفت از طریق خط لوله دروژبا به اقدامات کی‌یف بستگی دارد.

فرانسه قصد دارد با کمرنگ شدن نقش آمریکا در تامین امنیت اروپا، چتر بازدارندگی هسته ای خود را بر دیگر کشورهای غیرهسته ای این بلوک بگستراند.

کد مطلب 6807180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها