به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرد: گزارش‌ها مبنی بر برنامه‌های فرانسه و لهستان برای انجام رزمایش‌های هسته‌ای، تاییدی بر تمایل اروپا به نظامی‌سازی و هسته‌ای‌سازی بیشتر است.

سخنگوی کرملین گفت: تمایل اروپا به نظامی‌سازی و هسته‌ای‌سازی بیشتر، کمکی به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در این قاره نمی‌کند.

پسکوف خاطرنشان کرد: روسیه همچنان آماده است تا ترانزیت نفت به مجارستان را از طریق خط لوله دروژبا از سر بگیرد. ازسرگیری ترانزیت نفت از طریق خط لوله دروژبا به اقدامات کی‌یف بستگی دارد.

فرانسه قصد دارد با کمرنگ شدن نقش آمریکا در تامین امنیت اروپا، چتر بازدارندگی هسته ای خود را بر دیگر کشورهای غیرهسته ای این بلوک بگستراند.