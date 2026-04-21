  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

تداوم فعالیت سامانه بارشی در کرمانشاه

تداوم فعالیت سامانه بارشی در کرمانشاه

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از ادامه فعالیت سامانه بارشی تا پایان امروز و احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق، تگرگ و آبگرفتگی معابر در برخی نقاط استان خبر داد.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت ناپایدار جو در استان گفت: بر اساس تحلیل داده‌های هواشناسی، امروز آسمان کرمانشاه نیمه‌ابری تا ابری بوده و در ساعاتی از روز وزش باد، رگبار باران، رعدوبرق و در برخی مناطق رگبار تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فعالیت این سامانه می‌تواند در مناطق حساس موجب آبگرفتگی معابر و در برخی نقاط سبب وقوع سیلاب‌های محلی شود؛ بنابراین توصیه می‌شود شهروندان و دستگاه‌های خدمات‌رسان تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به تغییرات وضعیت جوی در روزهای آینده عنوان کرد: از فردا چهارشنبه تا ظهر شنبه، با تقویت شرایط پایدار، به‌جز رشد مقطعی ابر و گاهی وزش باد، پدیده قابل توجهی برای جو استان پیش‌بینی نمی‌شود.

زورآوند ادامه داد: دمای هوا طی فردا تغییر چندانی نخواهد داشت، اما از روز پنج‌شنبه تا شنبه هفته آینده روند افزایشی دما در سطح استان آغاز می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر توجه جدی کشاورزان، دامداران و ساکنان مناطق کوهستانی به هشدارهای صادره گفت: با توجه به ماهیت فصل بهار، وقوع ناپایداری‌های کوتاه‌مدت و رگبارهای ناگهانی دور از انتظار نیست و باید توصیه‌های هواشناسی با دقت دنبال شود.

کد مطلب 6807203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها