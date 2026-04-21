تداوم فعالیت سامانه بارشی در کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت ناپایدار جو در استان گفت: بر اساس تحلیل داده‌های هواشناسی، امروز آسمان کرمانشاه نیمه‌ابری تا ابری بوده و در ساعاتی از روز وزش باد، رگبار باران، رعدوبرق و در برخی مناطق رگبار تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فعالیت این سامانه می‌تواند در مناطق حساس موجب آبگرفتگی معابر و در برخی نقاط سبب وقوع سیلاب‌های محلی شود؛ بنابراین توصیه می‌شود شهروندان و دستگاه‌های خدمات‌رسان تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به تغییرات وضعیت جوی در روزهای آینده عنوان کرد: از فردا چهارشنبه تا ظهر شنبه، با تقویت شرایط پایدار، به‌جز رشد مقطعی ابر و گاهی وزش باد، پدیده قابل توجهی برای جو استان پیش‌بینی نمی‌شود.

زورآوند ادامه داد: دمای هوا طی فردا تغییر چندانی نخواهد داشت، اما از روز پنج‌شنبه تا شنبه هفته آینده روند افزایشی دما در سطح استان آغاز می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر توجه جدی کشاورزان، دامداران و ساکنان مناطق کوهستانی به هشدارهای صادره گفت: با توجه به ماهیت فصل بهار، وقوع ناپایداری‌های کوتاه‌مدت و رگبارهای ناگهانی دور از انتظار نیست و باید توصیه‌های هواشناسی با دقت دنبال شود.