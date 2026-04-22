علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوای استان کرمانشاه طی امروز کمی تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز با رشد ابر و وزش باد همراه خواهد بود.

وی افزود: در چنین شرایطی احتمال وقوع رگبارهای موقت و پراکنده باران، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و شمالی استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده تصریح کرد: از روز پنجشنبه تا اواسط شنبه هفته آینده با تقویت شرایط پایدار در منطقه، پدیده قابل توجهی برای جو استان پیش‌بینی نمی‌شود.

زورآوند ادامه داد: البته در این بازه زمانی علاوه بر روند افزایشی دمای هوا، در برخی ساعات وزش باد ملایم و رشد ابر نیز دور از انتظار نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال این شرایط، از بعدازظهر شنبه تا سه‌شنبه هفته آینده با ورود سامانه بارشی دیگری به جو منطقه، به تناوب شاهد وزش باد، بارش باران و وقوع رعدوبرق در سطح استان خواهیم بود.