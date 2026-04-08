علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: امروز چهارشنبه آسمان کرمانشاه در بیشتر ساعات نیمهابری خواهد بود و رشد ابر، وزش باد، رگبارهای پراکنده بهاری و احتمال رعدوبرق بهویژه در نواحی شمالی و مناطق اورامانات پیشبینی میشود.
وی افزود: از فردا پنجشنبه تا ظهر شنبه از شدت ناپایداریها کاسته میشود و در این مدت، شکلگیری ابرهای گذرا و وزش باد که عمدتاً ملایم خواهد بود، مهمترین پدیدههای جوی استان به شمار میروند.
مدیرکل هواشناسی استان ادامه داد: بر اساس تحلیل آخرین دادههای هواشناسی، از اواسط روز شنبه موج جدیدی وارد جو منطقه میشود که پیامد آن افزایش ناپایداریها و وقوع رگبار باران و رعدوبرق در سطح استان تا روز دوشنبه خواهد بود.
زورآوند همچنین درباره تغییرات دمایی گفت: امشب دمای هوا بهصورت نسبی کاهش مییابد اما از فردا تا روز شنبه روند دما در اغلب نقاط استان افزایشی خواهد بود.
وی بر ضرورت توجه کشاورزان، دامداران و مردم مناطق مرتفع به هشدارهای هواشناسی تأکید کرد و از هماستانیها خواست در صورت بروز رعدوبرق از حضور در نقاط باز و ارتفاعات خودداری کنند.
