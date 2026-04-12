بارندگی و رعدوبرق در کرمانشاه تا فردا ادامه دارد

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس تحلیل داده‌های هواشناسی، هوای استان طی امروز و فردا (دوشنبه) نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد، بارندگی و وقوع رعدوبرق را به همراه دارد.

وی افزود: بارش‌ها عمدتاً در نیمه غربی و مناطق شمالی استان شدت بیشتری خواهد داشت و در برخی نقاط احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و حتی رگبار تگرگ نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین هشدار داد: وزش باد طی ساعاتی از روز دوشنبه ممکن است موجب بروز غبار محلی در نواحی مرزی استان شود و کاهش موقت کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

زورآوند با اشاره به تغییرات دمایی پیش رو گفت: دمای هوا تا صبح سه‌شنبه به شکل نسبی کاهش پیدا می‌کند اما از سه‌شنبه به بعد، روند افزایش دما آغاز شده و تا پایان هفته ادامه خواهد یافت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از سه‌شنبه تا پایان هفته پدیده قابل توجهی برای جو استان پیش‌بینی نمی‌شود، اما شهروندان در ساعات بارندگی امروز و فردا نسبت به لغزندگی معابر و آبگرفتگی احتمالی احتیاط لازم را داشته باشند.