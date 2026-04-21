تصاویری از دیدار تیم ملی هندبال ساحلی برابر فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های ملی هندبال ساحلی ایران و فیلیپین امروز (سه شنبه اول اردیبهشت) در سانیا محل برگزاری بازی های ساحلی آسیا برگزار شد و طی آن ملی پوشان کشورمان موفق به شکست ۲ بر صفر حریف شدند.
تیم ملی هندبال ساحلی ایران در نخستین دیدار خود در ششمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی، برابر تیم فیلیپین به پیروزی رسید.
