تصاویری از دیدار تیم ملی هندبال ساحلی برابر فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های ملی هندبال ساحلی ایران و فیلیپین امروز (سه شنبه اول اردیبهشت) در سانیا محل برگزاری بازی های ساحلی آسیا برگزار شد و طی آن ملی پوشان کشورمان موفق به شکست ۲ بر صفر حریف شدند.