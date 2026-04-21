صادرات ۲۵ قلم کالا آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزیر صمت در نامه ای به رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران فهرست استثنائات ممنوعیت صادرات دفتر صنایع غذایی دارو و بهداشتی را اعلام کرد.

در این نامه آمده است: همان گونه که مستحضرید در خصوص ضرورت تعیین تکلیف محموله های صادراتی در شرایط فعلی جنگ تحمیلی و نظر به درخواست انجمنها و واحدهای تولیدی و با عنایت به تجمع محموله های صادراتی و کامیون های حمل کالاهای مذکور در گمرکات کشور و تعهد صادراتی تولید کنندگان و صادرکنندگان بازار پسندی سبد محصولات غذایی برچسب گذاری محصولات صادراتی متناسب با زبان محلی و استانداردها و مشخصات کشورهای هدف صادراتی و نیز مدت زمان ماندگاری کوتاه محصولات غذایی به ویژه لبنیات و ... با بررسی کارشناسی به عمل آمده توسط دفتر تخصصی صنایع غذایی و دارویی بدینوسیله صادرات کد تعرفه های به شرح جدول ذیل تا اطلاع ثانوی بلامانع است.