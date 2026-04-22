صادرات محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باستناد بند ١٥ الحاقیه شماره سه بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیر نظامی در شرایط اضطراری در تاریخ ٢١ فروردین ۱۴۰۵به پیوست تصویر نامه شماره ٧٥١٥٢٥٧ در ٣٠ فروردین ۱۴۰۵ معاونت صنایع عمومی وزارت متبوع در خصوص اعلام فهرست اقلام مشمول ممنوعیت صادراتی صنایع شیمیایی و پلیمری و اقلام استثنا از ممنوعیت صادراتی فصول ١ تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات (تصویر پیوست) ارسال و به شرح ذیل به آگاهی می رساند:

- صادرات کلیه کد تعرفه‌های محصولات پتروشیمی مندرج در فهرست پیوست نامه شماره ٥٤٥٤١/١٠٨-١ صپ در تاریخ ۶ آبان ١٤٠٤ شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا اطلاع ثانوی ممنوع است. ضمنا لازم به ذکر است کالاهای احتمالی دارای مازاد و شرکت‌های مجاز به صادرات با تایید شرکت ملی صنایع پتروشیمی و این دفتر به گمرک ایراناعلام خواهد شد.

- صادرات کلیه کد تعرفه‌های محصولات پتروشیمی تولیدی صنایع پایین‌دستی مندرج در فهرست پیوستنامه شماره ٦٨٠٩٤٧٤ در ۲۵ آذر ١٤٠٤ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت متبوع تا اطلاع ثانوی ممنوعاست. ضمنا لازم به ذکر است کالاهای احتمالی دارای مازاد و شرکت‌های مجاز به صادرات با تایید دفتر صنایعشیمیایی و پلیمری وزارت متبوع و این دفتر به گمرک ایران اعلام خواهد شد.

- صادرات کد تعرفه‌های مندرج در ذیل جز ٣ بند الف نامه مذکور(شامل ١٠ کد تعرفه) مربوط به اسید سولفونیک(LABSA) کامپاند پلی اتیلن ، کامپاند پلی پروپیلن، کامپاند پلی وینیل کلراید و پریفرم تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

- اقلام مندرج در بند ٢ نامه مذکور نیز مشمول ممنوعیت صادراتی موضوع نامه شماره ٧٣٦٥٥٩١ در تاریخ ۱۳ اسفند١٤٠٤ این دفتر (ممنوعیت صادراتی فصول ١ تا ٢٤) نمی‌شوند.