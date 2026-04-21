به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی علی احمدی شهردار منطقه ۷ پایتخت گفت: نیروگاه های خورشیدی این منطقه در حملات دشمن به طور قابل توجهی آسیب دیده‌اند.

بر اساس این گزارش ، از مجموع ۵۷ کیلووات نیروگاه نصب شده شهرداری منطقه ۷ ، ۴۲ کیلووات نیروگاه در ساختمان های اندیشه و مرکزی منطقه ۷ دچار ترکش‌های ناشی از انفجارها شده و از مدار خارج شده‌اند.

شهردار منطقه ۷، با اشاره به اینکه بیشترین خسارت در بین مناطق ۲۲ گانه به نیروگاه‌های خورشیدی به این منطقه وارد شده، اظهار داشت: این نیروگاه‌ها پیش از این نقش مهمی را در تامین بخشی از نیازهای برقی این منطقه ایفا می‌کردند.

محمدهادی علی‌احمدی افزود: این حادثه، نه تنها باعث کاهش توان تولید برق از منابع تجدیدپذیر در منطقه شده، بلکه هزینه هایی را نیز برای تعمیر و بازسازی این تاسیسات به همراه داشته است.

گفتنی است؛ پس از ارزیابی دقیق میزان خسارات، برنامه‌ریزی برای بازسازی هرچه سریع‌تر این نیروگاه‌های خورشیدی آغاز می شود.