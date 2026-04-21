به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، ظهر سه شنبه در دیدار با «هیجابی کرلانگیچ»، سفیر ترکیه در جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به ۵۳۴ کیلومتر مرز مشترک میان دو کشور به ویژه با استان آذربایجان غربی، اظهار داشت: روابط ایران و ترکیه، روابطی راهبردی و تاریخی است که بر پایه اشتراکات دینی، فرهنگی و همسایگی استوار شده است.
استاندار تهران با بیان اینکه دو کشور در بسیاری از موارد قربانی تروریسم بوده و مواضع مشترکی در مبارزه با آن دارند، افزود: این همکاریها سبب ایجاد امنیت مثالزدنی در مرزهای مشترک شده است؛ این در حالی است که کشورهای فرامنطقهای همواره به دنبال تأمین اهداف خاص خود در این مناطق بودهاند.
معتمدیان با تأکید بر جایگاه راهبردی دو کشور در کریدورهای حملونقل تصریح کرد: مرزهای ترکیه دروازه ورود ایران به اروپا و مرزهای ایران دروازه ورود ترکیه به آسیای مرکزی و آسیای میانه محسوب میشود. خوشبختانه در دولت چهاردهم و با اراده رئیسجمهور محترم، توسعه حملونقل جادهای و ریلی شتاب قابل توجهی یافته است.
عضو هیأت دولت با یادآوری تفاهمنامههای خوب منعقدشده در نشست آنکارا در زمان دولت شهید آیتالله رئیسی، گفت: بازگشایی مرز چهارم در شهرستان سلماس از دستاوردهای مهم آن دوره بود. وی افزود: برای توسعه تجارت، باید زیرساختها و گمرکات مرزی را افزایش دهیم.
استاندار تهران در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه استان تهران به عنوان پایتخت کشور خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد گردش مالی کشور، بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی و ۲۰ درصد جمعیت کشور در استان تهران متمرکز است. همچنین دو درصد از کل شرکتهای دانشبنیان کشور در تهران مستقر هستند که زمینه مناسبی برای همکاری مشترک با ترکیه در این حوزه فراهم میآورد.
معتمدیان از آمادگی کامل استان تهران برای توسعه همکاریهای اقتصادی، درمانی، دانشگاهی، فرهنگی، ورزشی و گردشگری با استانهای بزرگ ترکیه از جمله استانبول و ازمیر خبر داد و تأکید کرد: مبنای کار ما، تکیه بر بخش خصوصی و نقش تسهیلگری دولت است و هیچ مانعی در توسعه روابط همهجانبه بین دو کشور نمیبینیم.
استاندار تهران در پایان ضمن تشکر از مواضع اخیر دولت و مردم ترکیه در محکومیت اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی و همدردی با مردم ایران، اظهار داشت: این همکاریها و همدلیها، عمق روابط دو ملت را نشان میدهد و بدون تردید به امنیت پایدار منطقه کمک خواهد کرد.
نظر شما