به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان عصر سه شنبه با محوریت بررسی راهکارهای تقویت اشتغال پایدار و توسعه پروژههای درآمدزا برگزار شد. در این نشست بر لزوم همکاری بیندستگاهی برای پیشبرد برنامههای اشتغالزایی تأکید شد.
رضا طاهری، مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه در این جلسه با قدردانی از حمایتهای مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد همکاری دستگاههای اجرایی، عامل اصلی موفقیت در توانمندسازی مددجویان است. او گفت تبیین دقیق دستاوردهای اشتغالزایی برای افکار عمومی باید در قالب برنامههای مدون و از طریق تریبونهای رسمی دنبال شود.
بخشی از این نشست به بررسی چالشهای بانکی اختصاص داشت. با توجه به نقش سازمان امور اقتصادی و دارایی بهعنوان دبیرخانه اعتبارات «جز ۷-۱» مقرر شد جلسات تخصصی با مدیران بانکهای عامل برای هماهنگی و تسریع پرداخت اعتبارات اشتغالمحور برگزار شود. هدف از این اقدام، جذب کامل اعتبارات سال ۱۴۰۴ تمدیدشده تا اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد.
در ادامه جلسه، مدیرکل کمیته امداد با اشاره به اهمیت پروژههای زیرساختی اشتغالزا خواستار مساعدت در تخصیص منابع سال ۱۴۰۵ شد. او گفت بخش مهمی از اعتبارات این نهاد باید به توسعه نیروگاههای خورشیدی پنجکیلوواتی و طرحهای تجمیعی انرژی پاک اختصاص یابد تا درآمدی پایدار برای خانوادههای تحت حمایت ایجاد شود.
در پایان نشست، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اعلام آمادگی برای همراهی در اجرای برنامههای حمایتی کمیته امداد تأکید کرد این ادارهکل نقش نظارتی و تسهیلگری خود را برای تخصیص بهینه منابع و تحقق عدالت اجتماعی در استان کرمانشاه دنبال خواهد کرد.
