سیامک آزادی به عنوان رئیس سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه امروز با اعلام صدور حکم جدید، از انتصاب سیامک آزادی به عنوان رئیس این سازمان خبر داد. این انتصاب با تبدیل وضعیت حکم سرپرستی وی و با هدف بهره‌گیری از توان مدیریتی او صورت گرفته است.

در متن حکم صادره از سوی علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی کشور، آمده است: «امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و همدلی همه جهادگران عزیز در انجام وظایف محوله و توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های آن سازمان موفق باشید.»

آزادی که پیش از این به عنوان سرپرست سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه فعالیت داشت، از این پس به مدت دو سال مدیریت این نهاد علمی و پژوهشی را برعهده خواهد داشت.

این انتصاب در راستای تقویت ظرفیت‌های مدیریتی و توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه جهاددانشگاهی در استان کرمانشاه ارزیابی شده است.