  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

سیامک آزادی به عنوان رئیس سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه منصوب شد

کرمانشاه - با تبدیل حکم سرپرستی، سیامک آزادی از سوی رئیس جهاددانشگاهی کشور به مدت دو سال به عنوان رئیس سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه امروز با اعلام صدور حکم جدید، از انتصاب سیامک آزادی به عنوان رئیس این سازمان خبر داد. این انتصاب با تبدیل وضعیت حکم سرپرستی وی و با هدف بهره‌گیری از توان مدیریتی او صورت گرفته است.

در متن حکم صادره از سوی علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی کشور، آمده است: «امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و همدلی همه جهادگران عزیز در انجام وظایف محوله و توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های آن سازمان موفق باشید.»

آزادی که پیش از این به عنوان سرپرست سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه فعالیت داشت، از این پس به مدت دو سال مدیریت این نهاد علمی و پژوهشی را برعهده خواهد داشت.

این انتصاب در راستای تقویت ظرفیت‌های مدیریتی و توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه جهاددانشگاهی در استان کرمانشاه ارزیابی شده است.

کد مطلب 6807311

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها