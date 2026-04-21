۵۵ روستا تحت اشغال تل آویو در جنوب لبنان؛ از واقعیت تا دروغ پردازی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: رسانههای آمریکایی گزارش دادند که تل آویو قصد دارد آنچه را «خط زرد» نامیده میشود در داخل خاک لبنان اعمال کند؛ اقدامی که هدف آن جلوگیری از بازگشت ساکنان به دهها روستا در جنوب لبنان عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، مقامهای ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کردهاند که اجازه بازگشت لبنانیها به حدود ۵۵ روستا که اسراییل مدعی تسلط بر آنها در جنوب لبنان است داده نخواهد شد؛ اقدامی که نگرانیهای جدی حقوقی درباره پیامدهای انسانی آن برانگیخته است.
منابع حقوقی هشدار دادهاند که اجرای این تدبیر میتواند به آوارگی طولانیمدت یا حتی دائمی دهها هزار نفر از ساکنان منجر شود و آنان را از رسیدن به خانهها و زمینهای کشاورزیشان محروم کند؛ موضوعی که ممکن است نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه درباره ممنوعیت جابهجایی اجباری و مجازات جمعی باشد.
ماجرای ۵۵ روستا تحت اشغال ارتش اسرائیل چیست؟
این یک دروغ است که دشمن آن را آغاز کرده و رسانهها و تریبونهایش در لبنان تکرار کردهاند؛ هدف نیز بزرگنمایی دستاورد رژیم صهیونیستی است. اما واقعیت چنین است؛
اول: تعداد واقعی روستاهای آسیبدیده از تجاوز ۴۹ روستاست. دشمن نام برخی مناطق و اراضی وابسته به روستاها را نیز اضافه کرده تا آنها را بهعنوان «روستا» ثبت کند و بدینوسیله دستاورد خود را بزرگ جلوه دهد.
دوم: تعداد روستاهایی که ساکنانشان نتوانستهاند به آنها بازگردند ۲۸ روستاست؛ و همه آنها هم تحت اشغال نیستند. بلکه نیمی از آنها در معرض پیشرویهای موقت قرار دارند و از برخی نیز کاملاً عقبنشینی شده است، مانند روستای رشاف.
سوم: ۲۱ روستای باقیمانده اصلاً محل ورود ارتش اشغالگر نبودهاند، اما راههای دسترسی به آنها هدف حملات قرار گرفته و بازگشت به آنها دشوار است و بخشی از آنها دچار تخریب جزئی شدهاند.
