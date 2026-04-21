۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

حملات موشکی به نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان

منابع خبری از حملات موشکی از جنوب لبنان به سمت نظامیان رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی از شلیک چند موشک از جنوب لبنان به سمت نظامیان رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خبر دادند.

شبکه کان رژیم صهیونیستی اعلام کرد که موشکهایی از جنوب لبنان به سمت نظامیان این رژیم شلیک شده است.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که چند موشک به سمت نظامیان اسرائیلی در شهرک رب ثلاثین شلیک شده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز ضمن اذعان به شلیک یک موشک به مقر ارتش این رژیم در جنوب مدعی شد که این حمله تلفاتی به همراه نداشته است.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که به نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان موشک شلیک شده است.

این منابع از فعال شدن آژیرهای هشدار در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند و مدعی شدند که آژیر خطر در الجلیل علیا اشتباهی و کاذب بوده است.

منابع صهیونیستی همچنین از شنیده شدن صدای آژیر خطر در کفار یوفال و معیان باروخ در شمال اراضی اشغالی خبر دادند.

    IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان چه غلطی می کنند؟
    IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      بنده از حملات موشکی به نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان استقبال می کنم
    IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      نظامیان رژیم صهیونیستی فوری و سریع باید جنوب لبنان را ترک کنند
    IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      محاکمه نتانیاهو به عنوان یک جنایتکار جنگی باید در دستور کار قرار گیرد.

